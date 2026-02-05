Wąż PrimoFlex® Premium 5/8" 50 m

Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na działanie ciśnienia, wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®. Posiada 5 powłok w tym odporną na warunki atmosferyczne zewnętrzną powłokę anty-UV. Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca. Ciśnienie rozrywające 50 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C. 18-letnia gwarancja.

Cechy i zalety
18 lat gwarancji
  • Gwarantowana wytrzymałość
5 warstw
  • Odporny na zaginanie i skręcanie
Ciśnienie rozrywające 45 bar
  • Duża wytrzymałość
Wyjątkowo elastyczny, odporny na zagięcia i skręcanie
  • Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja temperaturowa od -20 do +65 °C
  • Duża wytrzymałość
Wolny od kadmu, baru i ołowiu
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
  • Gwarantowana wytrzymałość
Wysokiej jakości wąż ogrodowy bez ftalanów (< 0,1%)
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®
  • Wysoka odporność na rozerwanie dzięki opatentowanemu wzmocnieniu
Zewnętrzna powłoka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Solidny i wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 5/8″
Długość węża (m) 50
Kolor żółty
Waga (kg) 9,4
Waga z opakowaniem (kg) 9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 405 x 405 x 155

DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.

Wąż PrimoFlex® Premium 5/8" 50 m
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.