Zestaw Premium do czyszczenia szkła MultiLink 30 cm 56-93 cm
Zestaw Premium MultiLink 30 cm 56-93 cm do czyszczenia luster, szyb i stali nierdzewnej.
Zestaw składający się z uchwytu z mocowaniem na taśmę oraz ściereczki z ultramikrofibry do czyszczenia błyszczących powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni wewnątrz budynków, takich jak witryny w ladach chłodniczych i sklepach spożywczych czy szklanych drzwi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|565 x 120
|Wymiary, opakowanie (mm)
|565 x 120 x 70
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie szkła