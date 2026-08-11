Zestaw Premium do czyszczenia szkła MultiLink 30 cm 56-93 cm

Zestaw Premium MultiLink 30 cm 56-93 cm do czyszczenia luster, szyb i stali nierdzewnej.

Zestaw składający się z uchwytu z mocowaniem na taśmę oraz ściereczki z ultramikrofibry do czyszczenia błyszczących powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni wewnątrz budynków, takich jak witryny w ladach chłodniczych i sklepach spożywczych czy szklanych drzwi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 565 x 120
Wymiary, opakowanie (mm) 565 x 120 x 70

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zestaw Premium do czyszczenia szkła MultiLink 30 cm 56-93 cm

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
Akcesoria