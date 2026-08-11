Zestaw składający się z uchwytu z mocowaniem na taśmę oraz ściereczki z ultramikrofibry do czyszczenia błyszczących powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni wewnątrz budynków, takich jak witryny w ladach chłodniczych i sklepach spożywczych czy szklanych drzwi.