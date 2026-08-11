Zestaw Standard do czyszczenia szkła 30 cm
Zestaw Standard 30 cm do czyszczenia luster, szyb i stali nierdzewnej.
Zestaw składający się z uchwytu z mocowaniem na taśmę oraz ściereczki z ultramikrofibry do czyszczenia błyszczących powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni wewnątrz budynków, takich jak witryny w ladach chłodniczych i sklepach spożywczych czy szklanych drzwi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|200 x 70
|Wymiary, opakowanie (mm)
|200 x 70 x 540
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie szkła