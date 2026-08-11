Zestaw Standard do czyszczenia szkła 30 cm

Zestaw Standard 30 cm do czyszczenia luster, szyb i stali nierdzewnej.

Zestaw składający się z uchwytu z mocowaniem na taśmę oraz ściereczki z ultramikrofibry do czyszczenia błyszczących powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni wewnątrz budynków, takich jak witryny w ladach chłodniczych i sklepach spożywczych czy szklanych drzwi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 200 x 70
Wymiary, opakowanie (mm) 200 x 70 x 540

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zestaw Standard do czyszczenia szkła 30 cm
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła