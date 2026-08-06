Oczyszczacz powietrza AF 100 H13 Kärcher to gotowe do użycia rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu i obłożeniu, takich jak sale lekcyjne, poczekalnie lekarskie lub inne obiekty użyteczności publicznej. Filtr High Protect H13 niezawodnie usuwa patogeny, takie jak wirusy i aerozole z powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowa powłoka z jonów srebra na materiale filtra skutecznie eliminuje zarazki i bakterie, podczas gdy warstwa węgla aktywnego usuwa kurz, pyłki, zapachy, lotne substancje organiczne, opary chemiczne i inne szkodliwe substancje. Precyzyjny czujnik laserowy monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu i steruje trybem automatycznym. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza na przejrzystym wykresie z kodem kolorów. Aktualna zawartość drobnego pyłu w powietrzu oraz pozostały czas filtracji wyświetlane są stale. Solidne kółka umożliwiają przemieszczanie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami w razie potrzeby.