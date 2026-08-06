Oczyszczacz powietrza AF 100 H13
Mobilny i wydajny oczyszczacz powietrza AF 100 H13 z precyzyjnym czujnikiem laserowym i trybem automatycznym do niezawodnej eliminacji patogenów i aerozoli z powietrza w pomieszczeniu.
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13 Kärcher to gotowe do użycia rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu i obłożeniu, takich jak sale lekcyjne, poczekalnie lekarskie lub inne obiekty użyteczności publicznej. Filtr High Protect H13 niezawodnie usuwa patogeny, takie jak wirusy i aerozole z powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowa powłoka z jonów srebra na materiale filtra skutecznie eliminuje zarazki i bakterie, podczas gdy warstwa węgla aktywnego usuwa kurz, pyłki, zapachy, lotne substancje organiczne, opary chemiczne i inne szkodliwe substancje. Precyzyjny czujnik laserowy monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu i steruje trybem automatycznym. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza na przejrzystym wykresie z kodem kolorów. Aktualna zawartość drobnego pyłu w powietrzu oraz pozostały czas filtracji wyświetlane są stale. Solidne kółka umożliwiają przemieszczanie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami w razie potrzeby.
Cechy i zalety
Filtr High Protect H13 w standardzieNowy filtr H13 do filtracji patogenów i aerozoli.
Kompaktowy designŁatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami dzięki wbudowanym kółkom.
Mocny silnik do pomieszczeń o powierzchni do 87 m²Wentylator z 3 poziomami prędkości.
Intuicyjna obsługa
- Wskaźnik pokazuje poziom zużycia filtra. Sam filtr może być łatwo wymieniony przez użytkownika.
Precyzyjny pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem laserowego czujnika
- Jakość powietrza wyświetlana na kolorowym diagramie (niebieski = bardzo dobra, zielony = średnia, czerwony = zła).
- Poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu pokazany jest na zintegrowanym wyświetlaczu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|min. 25 - maks. 48
|Powierzchnia pomieszczenia¹⁾ (m²)
|do 130
|Przepustowość powietrza²⁾ (m³/h)
|do 650
|Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Moc znamionowa (W)
|maks. 80
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 380 x 720
Wyposażenie
- Filtr wstępny
- Filtr z węglem aktywnym
- Filtr High Protect 13
- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Kółka
- Długość przewodu zasilającego: 2.25 mm
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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