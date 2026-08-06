Oczyszczacz powietrza AF 100 H13

Mobilny i wydajny oczyszczacz powietrza AF 100 H13 z precyzyjnym czujnikiem laserowym i trybem automatycznym do niezawodnej eliminacji patogenów i aerozoli z powietrza w pomieszczeniu.

Oczyszczacz powietrza AF 100 H13 Kärcher to gotowe do użycia rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu i obłożeniu, takich jak sale lekcyjne, poczekalnie lekarskie lub inne obiekty użyteczności publicznej. Filtr High Protect H13 niezawodnie usuwa patogeny, takie jak wirusy i aerozole z powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowa powłoka z jonów srebra na materiale filtra skutecznie eliminuje zarazki i bakterie, podczas gdy warstwa węgla aktywnego usuwa kurz, pyłki, zapachy, lotne substancje organiczne, opary chemiczne i inne szkodliwe substancje. Precyzyjny czujnik laserowy monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu i steruje trybem automatycznym. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza na przejrzystym wykresie z kodem kolorów. Aktualna zawartość drobnego pyłu w powietrzu oraz pozostały czas filtracji wyświetlane są stale. Solidne kółka umożliwiają przemieszczanie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami w razie potrzeby.

Cechy i zalety
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13: Filtr High Protect H13 w standardzie
Filtr High Protect H13 w standardzie
Nowy filtr H13 do filtracji patogenów i aerozoli.
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Łatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami dzięki wbudowanym kółkom.
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13: Mocny silnik do pomieszczeń o powierzchni do 87 m²
Mocny silnik do pomieszczeń o powierzchni do 87 m²
Wentylator z 3 poziomami prędkości.
Intuicyjna obsługa
  • Wskaźnik pokazuje poziom zużycia filtra. Sam filtr może być łatwo wymieniony przez użytkownika.
Precyzyjny pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem laserowego czujnika
  • Jakość powietrza wyświetlana na kolorowym diagramie (niebieski = bardzo dobra, zielony = średnia, czerwony = zła).
  • Poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu pokazany jest na zintegrowanym wyświetlaczu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) min. 25 - maks. 48
Powierzchnia pomieszczenia¹⁾ (m²) do 130
Przepustowość powietrza²⁾ (m³/h) do 650
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm) 0,3 µm > 99,95 %
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Moc znamionowa (W) maks. 80
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 11,3
Waga z opakowaniem (kg) 16,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 380 x 720

Wyposażenie

  • Filtr wstępny
  • Filtr z węglem aktywnym
  • Filtr High Protect 13
  • Podwójny system filtrujący
  • Wskaźnik wymiany filtra
  • Wyświetlanie jakości powietrza
  • Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
  • Tryb automatyczny
  • Tryb nocny
  • Kółka
  • Długość przewodu zasilającego: 2.25 mm
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13
Oczyszczacz powietrza AF 100 H13
Akcesoria
Części zamienne

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