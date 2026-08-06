Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD
Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, zasilany prądem przemiennym odkurzacz IVR 100/24-2 Sc w imponującym stylu usuwa łatwopalne pyły i drobne opiłki. Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc przeznaczony do odkurzania średnich ilości opiłków i palnych pyłów w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW wydajne, zasilane prądem przemiennym rozwiązanie z dwoma turbinami zapewnia stałą wysoką moc ssania. Utrzymuje się ona na stałym poziomie dzięki zmywalnemu, trwałemu filtrowi kieszeniowemu o klasie pyłów M i skutecznemu ręcznemu czyszczeniu filtra. Ergonomiczny wózek ułatwia opróżnianie 100-litrowego zbiornika bez generowania dużych ilości pyłu i bez demontażu głowicy napędowej, natomiast worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów. Zwrotna obudowa, cicha praca oraz kompaktowa, solidna i niezwykle łatwa w konserwacji konstrukcja uzupełniają szeroką gamę funkcji oferowanych przez ten odkurzacz zasilany prądem przemiennym.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatoraZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|124
|Waga z opakowaniem (kg)
|124,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 1869
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do średnich i dużych ilości drobnych i grubych opiłków