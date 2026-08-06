Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc przeznaczony do odkurzania średnich ilości opiłków i palnych pyłów w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW wydajne, zasilane prądem przemiennym rozwiązanie z dwoma turbinami zapewnia stałą wysoką moc ssania. Utrzymuje się ona na stałym poziomie dzięki zmywalnemu, trwałemu filtrowi kieszeniowemu o klasie pyłów M i skutecznemu ręcznemu czyszczeniu filtra. Ergonomiczny wózek ułatwia opróżnianie 100-litrowego zbiornika bez generowania dużych ilości pyłu i bez demontażu głowicy napędowej, natomiast worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów. Zwrotna obudowa, cicha praca oraz kompaktowa, solidna i niezwykle łatwa w konserwacji konstrukcja uzupełniają szeroką gamę funkcji oferowanych przez ten odkurzacz zasilany prądem przemiennym.