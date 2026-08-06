Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD

Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, zasilany prądem przemiennym odkurzacz IVR 100/24-2 Sc w imponującym stylu usuwa łatwopalne pyły i drobne opiłki. Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc przeznaczony do odkurzania średnich ilości opiłków i palnych pyłów w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW wydajne, zasilane prądem przemiennym rozwiązanie z dwoma turbinami zapewnia stałą wysoką moc ssania. Utrzymuje się ona na stałym poziomie dzięki zmywalnemu, trwałemu filtrowi kieszeniowemu o klasie pyłów M i skutecznemu ręcznemu czyszczeniu filtra. Ergonomiczny wózek ułatwia opróżnianie 100-litrowego zbiornika bez generowania dużych ilości pyłu i bez demontażu głowicy napędowej, natomiast worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów. Zwrotna obudowa, cicha praca oraz kompaktowa, solidna i niezwykle łatwa w konserwacji konstrukcja uzupełniają szeroką gamę funkcji oferowanych przez ten odkurzacz zasilany prądem przemiennym.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 3
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 124
Waga z opakowaniem (kg) 124,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 1869

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc H ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do średnich i dużych ilości drobnych i grubych opiłków
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