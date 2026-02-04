Odkurzacze przemysłowe

Wyjątkowo wytrzymałe. Odkurzacze przemysłowe Kärcher posiadają dużą moc ssania i są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. W ofercie znajdziesz odkurzacze do zasysania cieczy, pyłów (w tym niebezpiecznych), a także modele do pracy ciągłej w trybie wielozmianowym.

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze z serii IVR-L są niezawodnymi urządzeniami o wysokiej wytrzymałości do odsysania i separacji chłodziw, smarów i wiórów. Dostosowane do trudnych, przemysłowych warunków pracy ciągłej i dostępne z różnymi typami napędów.

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

Poznaj szeroką ofertę odkurzaczy przemysłowych Kärcher. Do odkurzania ciał stałych i pyłów. Wyposażone w zaawansowane systemy filtrów, które cechują się wysoką żywotnością dzięki funkcji samooczyszczania.

Odkurzacze przemysłowe Ex

Odkurzacze przemysłowe Ex

Odkurzacze certyfikowane do pracy w strefie ATEX 22 z klasami pyłu M i H stanowią optymalne rozwiązanie do odkurzania pyłów wybuchowych.

Kärcher Wyjątkowo wytrzymałe.

