Odkurzacze przemysłowe
Wyjątkowo wytrzymałe. Odkurzacze przemysłowe Kärcher posiadają dużą moc ssania i są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. W ofercie znajdziesz odkurzacze do zasysania cieczy, pyłów (w tym niebezpiecznych), a także modele do pracy ciągłej w trybie wielozmianowym.
Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów
Odkurzacze z serii IVR-L są niezawodnymi urządzeniami o wysokiej wytrzymałości do odsysania i separacji chłodziw, smarów i wiórów. Dostosowane do trudnych, przemysłowych warunków pracy ciągłej i dostępne z różnymi typami napędów.
Odkurzacze przemysłowe do pyłów
Poznaj szeroką ofertę odkurzaczy przemysłowych Kärcher. Do odkurzania ciał stałych i pyłów. Wyposażone w zaawansowane systemy filtrów, które cechują się wysoką żywotnością dzięki funkcji samooczyszczania.
Odkurzacze przemysłowe Ex
Odkurzacze certyfikowane do pracy w strefie ATEX 22 z klasami pyłu M i H stanowią optymalne rozwiązanie do odkurzania pyłów wybuchowych.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.