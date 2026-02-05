Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów
Odkurzacze przemysłowe do dużych ilości płynów i wiórów. Przemysł wymaga odkurzaczy, które bez trudu sprostają codziennej kilkugodzinnej pracy lub pracy w trybie ciągłym 24/7. Zakres odkurzanych substancji jest bardzo duży i obejmuje zarówno małe, jak i bardzo duże ilości wiórów i gruboziarnistych cząsteczek, aż po ciecze takie jak olej, chłodziwa i woda.
0 Produkty
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.