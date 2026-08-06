Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD

Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, zasilany prądem przemiennym odkurzacz IVR 100/24-2 Sc w imponującym stylu usuwa łatwopalne pyły i drobne opiłki. Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD jest przeznaczony do odkurzania średnich ilości opiłków i palnych pyłów w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, wysokowydajne rozwiązanie z dwiema turbinami zasilanymi prądem przemiennym gwarantuje niezmiennie wysokie ssanie. Utrzymuje się ono na stałym poziomie dzięki nadającemu się do mycia trwałemu filtrowi kieszeniowemu klasy M i skutecznemu ręcznemu czyszczeniu filtra. Ergonomiczny wózek ułatwia opróżnianie 100-litrowego zbiornika bez generowania dużych ilości pyłu i bez demontażu głowicy napędowej, natomiast worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów. Wiele zalet tego odkurzacza zasilanego prądem zmiennym uzupełnia zwrotna obudowa, cicha praca oraz kompaktowa, solidna i wyjątkowo łatwa w konserwacji konstrukcja.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 103
Waga z opakowaniem (kg) 103,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 915 x 760 x 1580

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do średnich i dużych ilości drobnych i grubych opiłków
Akcesoria