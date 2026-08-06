Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Sc M ACD jest przeznaczony do odkurzania średnich ilości opiłków i palnych pyłów w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, wysokowydajne rozwiązanie z dwiema turbinami zasilanymi prądem przemiennym gwarantuje niezmiennie wysokie ssanie. Utrzymuje się ono na stałym poziomie dzięki nadającemu się do mycia trwałemu filtrowi kieszeniowemu klasy M i skutecznemu ręcznemu czyszczeniu filtra. Ergonomiczny wózek ułatwia opróżnianie 100-litrowego zbiornika bez generowania dużych ilości pyłu i bez demontażu głowicy napędowej, natomiast worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów. Wiele zalet tego odkurzacza zasilanego prądem zmiennym uzupełnia zwrotna obudowa, cicha praca oraz kompaktowa, solidna i wyjątkowo łatwa w konserwacji konstrukcja.