Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef

Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef do mobilnego i stacjonarnego odkurzania ciał stałych – drobnych opiłków i grubszych wiórów, pyłów po piasek i ścierniwo.

Mobilny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef specjalnie zaprojektowano pod kątem wydajności, solidności i łatwości obsługi, aby spełniać najbardziej wymagające wymagania przemysłowe. Wyposażony w uchwyty do wózków widłowych, uchwyty dźwigowe, klapę spustową i ergonomiczny wózek- odkurzacz zapewnia wiele opcji wygodnego opróżniania 100-litrowego zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Oznacza to, że duże ilości ciał stałych – takich jak drobne, grube wióry, opiłki, pyły (OEL ≥ 0,1 mg/m³), piasek lub ścierniwo można usuwać szybko i łatwo. System filtracji pyłów klasy M z trwałym, nadającym się do mycia filtrem kieszeniowym i ręcznym czyszczeniem filtra gwarantuje bezpieczne odkurzanie ze stałą, wysoką mocą ssania przez cały czas. Zapewnia to wydajna, energooszczędna (IE2) turbina bocznokanałowa i niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 3 kW który przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef: Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 88 / 315
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Waga bez akcesoriów (kg) 172
Waga z opakowaniem (kg) 172,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 950 x 715 x 1985
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnego i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Do dużych ilości ciał stałych takich jak drobne i duże opiłki i wióry, piasek czy do ścierniwo do piaskowania.
Akcesoria