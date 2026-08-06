Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef
Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef do mobilnego i stacjonarnego odkurzania ciał stałych – drobnych opiłków i grubszych wiórów, pyłów po piasek i ścierniwo.
Mobilny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef specjalnie zaprojektowano pod kątem wydajności, solidności i łatwości obsługi, aby spełniać najbardziej wymagające wymagania przemysłowe. Wyposażony w uchwyty do wózków widłowych, uchwyty dźwigowe, klapę spustową i ergonomiczny wózek- odkurzacz zapewnia wiele opcji wygodnego opróżniania 100-litrowego zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Oznacza to, że duże ilości ciał stałych – takich jak drobne, grube wióry, opiłki, pyły (OEL ≥ 0,1 mg/m³), piasek lub ścierniwo można usuwać szybko i łatwo. System filtracji pyłów klasy M z trwałym, nadającym się do mycia filtrem kieszeniowym i ręcznym czyszczeniem filtra gwarantuje bezpieczne odkurzanie ze stałą, wysoką mocą ssania przez cały czas. Zapewnia to wydajna, energooszczędna (IE2) turbina bocznokanałowa i niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 3 kW który przeznaczony jest do pracy ciągłej.
Cechy i zalety
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Solidny i ergonomiczny
Turbina boczno-kanałowa
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|172
|Waga z opakowaniem (kg)
|172,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|950 x 715 x 1985
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnego i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Do dużych ilości ciał stałych takich jak drobne i duże opiłki i wióry, piasek czy do ścierniwo do piaskowania.