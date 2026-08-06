Mobilny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef specjalnie zaprojektowano pod kątem wydajności, solidności i łatwości obsługi, aby spełniać najbardziej wymagające wymagania przemysłowe. Wyposażony w uchwyty do wózków widłowych, uchwyty dźwigowe, klapę spustową i ergonomiczny wózek- odkurzacz zapewnia wiele opcji wygodnego opróżniania 100-litrowego zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Oznacza to, że duże ilości ciał stałych – takich jak drobne, grube wióry, opiłki, pyły (OEL ≥ 0,1 mg/m³), piasek lub ścierniwo można usuwać szybko i łatwo. System filtracji pyłów klasy M z trwałym, nadającym się do mycia filtrem kieszeniowym i ręcznym czyszczeniem filtra gwarantuje bezpieczne odkurzanie ze stałą, wysoką mocą ssania przez cały czas. Zapewnia to wydajna, energooszczędna (IE2) turbina bocznokanałowa i niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 3 kW który przeznaczony jest do pracy ciągłej.