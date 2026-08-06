Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD

Odkurzacz IVR 100/30 Sc H ACD do mobilnego i stacjonarnego odkurzania średnich ilości drobnych, grubych, palnych i niebezpiecznych materiałów stałych w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD nadaje się zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego w obszarach niezagrożonych wybuchem i jest w stanie sprostać trudnym zadaniom w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy odkurzacz AC z filtrem klasy M jest odpowiedni do odkurzania średnich ilości drobnych, palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów, dużych opiłków, piasku lub ścierniwa. Dzięki ręcznemu czyszczeniu zmywalnego, trwałego filtra kieszeniowego zapewniającego stałą wysoką moc ssania i łatwej w konserwacji konstrukcji odkurzacz spełnia inne ważne wymagania przemysłowe, utrzymując niski poziom hałasu podczas pracy. Ergonomiczny wózek i polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewniają łatwe, bezpieczne i bezpyłowe opróżnianie 100-litrowego zbiornika na kółkach. Odporny na zużycie silnik z bezpośrednim napędem o znamionowej mocy wejściowej 3 kW i wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół do wysokiego podciśnienia zapewniają cichy poziom hałasu podczas pracy z dużą mocą ssania.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 88 / 315
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 3
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 180
Waga z opakowaniem (kg) 180,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 2655

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnego i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Do dużych ilości ciał stałych, takich jak drobne i grube wióry, piasek, ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej
Akcesoria