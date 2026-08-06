Odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD
Odkurzacz IVR 100/30 Sc H ACD do mobilnego i stacjonarnego odkurzania średnich ilości drobnych, grubych, palnych i niebezpiecznych materiałów stałych w obszarach niezagrożonych wybuchem.
Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc H ACD nadaje się zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego w obszarach niezagrożonych wybuchem i jest w stanie sprostać trudnym zadaniom w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy odkurzacz AC z filtrem klasy M jest odpowiedni do odkurzania średnich ilości drobnych, palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów, dużych opiłków, piasku lub ścierniwa. Dzięki ręcznemu czyszczeniu zmywalnego, trwałego filtra kieszeniowego zapewniającego stałą wysoką moc ssania i łatwej w konserwacji konstrukcji odkurzacz spełnia inne ważne wymagania przemysłowe, utrzymując niski poziom hałasu podczas pracy. Ergonomiczny wózek i polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewniają łatwe, bezpieczne i bezpyłowe opróżnianie 100-litrowego zbiornika na kółkach. Odporny na zużycie silnik z bezpośrednim napędem o znamionowej mocy wejściowej 3 kW i wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół do wysokiego podciśnienia zapewniają cichy poziom hałasu podczas pracy z dużą mocą ssania.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Turbina boczno-kanałowaMoc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|180
|Waga z opakowaniem (kg)
|180,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 2655
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnego i niebezpiecznego pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Do dużych ilości ciał stałych, takich jak drobne i grube wióry, piasek, ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej