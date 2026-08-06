Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Sc M ACD nadaje się zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego w obszarach niezagrożonych wybuchem i jest w stanie sprostać trudnym zadaniom w trybie trzyzmianowym. Trójfazowy odkurzacz AC z filtrem klasy M jest odpowiedni do odkurzania średnich ilości drobnych, palnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów, dużych opiłków, piasku lub ścierniwa. Dzięki ręcznemu czyszczeniu zmywalnego, trwałego filtra kieszeniowego zapewniającego stałą wysoką moc ssania i łatwej w konserwacji konstrukcji odkurzacz spełnia inne ważne wymagania przemysłowe, utrzymując niski poziom hałasu podczas pracy. Ergonomiczny wózek i polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewniają łatwe, bezpieczne i bezpyłowe opróżnianie 100-litrowego zbiornika na kółkach. Odporny na zużycie silnik z bezpośrednim napędem o znamionowej mocy wejściowej 3 kW i wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół do wysokiego podciśnienia zapewniają cichy poziom hałasu podczas pracy z dużą mocą ssania.