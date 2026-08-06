Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc z wielostopniowym napędem pneumatycznym wytwarza bardzo wysokie podciśnienie. W rezultacie pył, a nawet substancje o konsystencji pasty mogą być przenoszone na większe odległości. Odkurzacz pneumatyczny jest wyposażony w wysoce skuteczny filtr kieszeniowy o powierzchni 1,75 m². Polietylenowy worek i wąż wyrównujący ciśnienie zapewniają minimalne pylenie podczas opróżniania. Zbiornik 100 l jest wyposażony w wygodny mechanizm odstawiania, co zapewnia również łatwe wznowienie pracy.