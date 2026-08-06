Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc

IVR 100/40-Pp Sc to odkurzacz przemysłowy pneumatyczny do odkurzania pyłu lub materiałów o konsystencji pasty. Zawiera filtr kieszeniowy.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc z wielostopniowym napędem pneumatycznym wytwarza bardzo wysokie podciśnienie. W rezultacie pył, a nawet substancje o konsystencji pasty mogą być przenoszone na większe odległości. Odkurzacz pneumatyczny jest wyposażony w wysoce skuteczny filtr kieszeniowy o powierzchni 1,75 m². Polietylenowy worek i wąż wyrównujący ciśnienie zapewniają minimalne pylenie podczas opróżniania. Zbiornik 100 l jest wyposażony w wygodny mechanizm odstawiania, co zapewnia również łatwe wznowienie pracy.

Cechy i zalety
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
Niski poziom emitowanego hałasu
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 95 / 341
Podciśnienie (mbar/kPa) 500 / 50
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4
Rodzaj odkurzania Pneumatyczne
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 55 - 80
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Waga bez akcesoriów (kg) 101
Waga z opakowaniem (kg) 104,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 915 x 760 x 1620
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc

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