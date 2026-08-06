Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc to odkurzacz przemysłowy pneumatyczny do odkurzania pyłu lub materiałów o konsystencji pasty. Zawiera filtr kieszeniowy.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40-Pp Sc z wielostopniowym napędem pneumatycznym wytwarza bardzo wysokie podciśnienie. W rezultacie pył, a nawet substancje o konsystencji pasty mogą być przenoszone na większe odległości. Odkurzacz pneumatyczny jest wyposażony w wysoce skuteczny filtr kieszeniowy o powierzchni 1,75 m². Polietylenowy worek i wąż wyrównujący ciśnienie zapewniają minimalne pylenie podczas opróżniania. Zbiornik 100 l jest wyposażony w wygodny mechanizm odstawiania, co zapewnia również łatwe wznowienie pracy.
Cechy i zalety
Niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
Niski poziom emitowanego hałasu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|500 / 50
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|4
|Rodzaj odkurzania
|Pneumatyczne
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|55 - 80
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|101
|Waga z opakowaniem (kg)
|104,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|915 x 760 x 1620
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