Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc H ACD przeznaczony do pracy w trudnych warunkach . Odpowiedni do odkurzania palnych i niebezpiecznych pyłów poza strefą zagrożenia wybuchem .
Super kompaktowa klasa do użytku w obszarach niewybuchowych! Pomimo dużej objętości napełnienia odkurzacz IVR 100/40 Sc H ACD ma stosunkowo niewielkie wymiary, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w halach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy (filtr przeciwpyłowy klasy M) o dużej powierzchni filtracyjnej (1,75 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego, a nawet łatwopalnego pyłu. Wąż wyrównujący ciśnienie i uchwyt dolny zapewniają odkurzanie przy niskim stopniu pylenia bezpośrednio do worka na śmieci. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który dla dodatkowej wygody może być obsługiwany w pozycji pionowej. Hałas generowany przez urządzenie utrzymuje się na komfortowym poziomie dzięki zintegrowanemu tłumikowi. Solidna konstrukcja i odporna na zużycie dmuchawa bocznokanałowa gwarantują długą żywotność – nawet w przypadku ciągłego użytkowania w warunkach przemysłowych.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Turbina boczno-kanałowaMoc 4 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|4,7
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|205
|Waga z opakowaniem (kg)
|205,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 2380
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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