Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD wyposażony w filtr kieszeniowy dla pyłów klasy M jest odpowiedni do odkurzania palnych pyłów poza strefą zagrożenia wybuchem .

Super kompaktowa klasa do użytku w obszarach niewybuchowych! Pomimo dużej objętości napełnienia odkurzacz IVR 100/40 Sc M ACD ma stosunkowo niewielkie wymiary, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w halach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy (filtr przeciwpyłowy klasy M) o dużej powierzchni filtracyjnej (1,75 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego, a nawet łatwopalnego pyłu. Wąż wyrównujący ciśnienie i uchwyt dolny zapewniają odkurzanie przy niskim stopniu pylenia bezpośrednio do worka na śmieci. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który dla dodatkowej wygody może być obsługiwany w pozycji pionowej. Hałas generowany przez urządzenie utrzymuje się na komfortowym poziomie dzięki zintegrowanemu tłumikowi. Solidna konstrukcja i odporna na zużycie dmuchawa bocznokanałowa gwarantują długą żywotność – nawet w przypadku ciągłego użytkowania w warunkach przemysłowych.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Moc 4 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 138 / 495
Podciśnienie (mbar/kPa) 140 / 14
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4,7
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 184
Waga z opakowaniem (kg) 184,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 915 x 760 x 2095

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/40 Sc M ACD

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