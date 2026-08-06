Super kompaktowa klasa do użytku w obszarach niewybuchowych! Pomimo dużej objętości napełnienia odkurzacz IVR 100/40 Sc M ACD ma stosunkowo niewielkie wymiary, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w halach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. Wewnętrzny wzmocniony filtr kieszeniowy (filtr przeciwpyłowy klasy M) o dużej powierzchni filtracyjnej (1,75 m²) i skuteczne czyszczenie filtra, a także cyklonowy system separacji wstępnej zapewniają niezawodne zbieranie drobnego, a nawet łatwopalnego pyłu. Wąż wyrównujący ciśnienie i uchwyt dolny zapewniają odkurzanie przy niskim stopniu pylenia bezpośrednio do worka na śmieci. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który dla dodatkowej wygody może być obsługiwany w pozycji pionowej. Hałas generowany przez urządzenie utrzymuje się na komfortowym poziomie dzięki zintegrowanemu tłumikowi. Solidna konstrukcja i odporna na zużycie dmuchawa bocznokanałowa gwarantują długą żywotność – nawet w przypadku ciągłego użytkowania w warunkach przemysłowych.