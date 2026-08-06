Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef

Obszarami zastosowań mobilnego odkurzacza przemysłowego IVR 100/60 Ef są duże ilości piasku i ścierniwa, a także drobne opiłki i pył. Idealnie nadaje się do pracy ciągłej w trudnych zastosowaniach przemysłowych.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef przeznaczony jest do bezpiecznego odkurzania drobnych i gruboziarnistych wiórów, opiłków, pyłu, piasku i ścierniwa. Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy ( do pyłow klasy M) i możliwość udrażniania go za pomocą ręcznego mechanizmu otrząsania zapewniają niezmiennie wysoką moc ssania. Wydajna, energooszczędna turbina bocznokanałowa (IE2) gwarantuje maksymalną moc ssania, a niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 6 kW zaprojektowano specjalnie do pracy ciągłej. Dodatkową wygodę podczas opróżniania odkurzacza przemysłowego zapewnia klapa zrzutowa, której można używać z wózkiem widłowym bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Kolejną przyjazną dla użytkownika cechą jest niski poziom hałasu podczas pracy.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef: Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 175 / 630
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Waga bez akcesoriów (kg) 250
Waga z opakowaniem (kg) 250,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1670 x 760 x 1840
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef

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Zastosowania
  • Do dużych ilości ciał stałych takich jak drobne i duże opiłki i wióry, piasek czy do ścierniwo do piaskowania.
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