Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef
Obszarami zastosowań mobilnego odkurzacza przemysłowego IVR 100/60 Ef są duże ilości piasku i ścierniwa, a także drobne opiłki i pył. Idealnie nadaje się do pracy ciągłej w trudnych zastosowaniach przemysłowych.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef przeznaczony jest do bezpiecznego odkurzania drobnych i gruboziarnistych wiórów, opiłków, pyłu, piasku i ścierniwa. Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy ( do pyłow klasy M) i możliwość udrażniania go za pomocą ręcznego mechanizmu otrząsania zapewniają niezmiennie wysoką moc ssania. Wydajna, energooszczędna turbina bocznokanałowa (IE2) gwarantuje maksymalną moc ssania, a niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 6 kW zaprojektowano specjalnie do pracy ciągłej. Dodatkową wygodę podczas opróżniania odkurzacza przemysłowego zapewnia klapa zrzutowa, której można używać z wózkiem widłowym bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Kolejną przyjazną dla użytkownika cechą jest niski poziom hałasu podczas pracy.
Cechy i zalety
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Solidny i ergonomiczny
Turbina boczno-kanałowa
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|6
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|250
|Waga z opakowaniem (kg)
|250,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Zastosowania
- Do dużych ilości ciał stałych takich jak drobne i duże opiłki i wióry, piasek czy do ścierniwo do piaskowania.