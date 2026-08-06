Odkurzacz przemysłowy IVR 100/60 Ef przeznaczony jest do bezpiecznego odkurzania drobnych i gruboziarnistych wiórów, opiłków, pyłu, piasku i ścierniwa. Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy ( do pyłow klasy M) i możliwość udrażniania go za pomocą ręcznego mechanizmu otrząsania zapewniają niezmiennie wysoką moc ssania. Wydajna, energooszczędna turbina bocznokanałowa (IE2) gwarantuje maksymalną moc ssania, a niewymagający konserwacji silnik o znamionowej mocy 6 kW zaprojektowano specjalnie do pracy ciągłej. Dodatkową wygodę podczas opróżniania odkurzacza przemysłowego zapewnia klapa zrzutowa, której można używać z wózkiem widłowym bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Kolejną przyjazną dla użytkownika cechą jest niski poziom hałasu podczas pracy.