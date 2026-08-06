Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc H ACD
Do bezpiecznego odkurzania łatwopalnych i niebezpiecznych pyłów i opiłków: zwrotny, wytrzymały odkurzacz IVR 50/24-2 Sc do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem.
Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem: głównym zastosowaniem odkurzacza przemysłowego IVR 60/24-2 Sc H ACD o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW jest bezpieczne odkurzanie pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL≥ 0,1 mg/m³) oraz drobnych opiłków. Ten zwrotny odkurzacz przemysłowy z wejściem zasilania AC i wydajną filtracją klasy pyłów H jest wyposażony w zmywalny, trwały filtr kieszeniowy ze zgrzewanymi szwami i skutecznym ręcznym czyszczeniem filtra. Dzięki temu moc ssania w dwóch turbinach obejściowych jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Pojemność zbiornika wynosząca 60 litrów sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w przypadku mniejszych ilości zanieczyszczeń. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia opróżnianie o niskim poziomie pylenia i bezpieczne usuwanie odpadów ssących, a wózek eliminuje potrzebę demontażu głowicy napędowej. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę, a obudowa zapewnia maksymalną zwrotność w miejscu użytkowania.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatoraZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|112
|Waga z opakowaniem (kg)
|112,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 1576
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Dla mniejszych ilości drobnych opiłków i pyłu