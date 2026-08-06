Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem: głównym zastosowaniem odkurzacza przemysłowego IVR 60/24-2 Sc H ACD o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW jest bezpieczne odkurzanie pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL≥ 0,1 mg/m³) oraz drobnych opiłków. Ten zwrotny odkurzacz przemysłowy z wejściem zasilania AC i wydajną filtracją klasy pyłów H jest wyposażony w zmywalny, trwały filtr kieszeniowy ze zgrzewanymi szwami i skutecznym ręcznym czyszczeniem filtra. Dzięki temu moc ssania w dwóch turbinach obejściowych jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Pojemność zbiornika wynosząca 60 litrów sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w przypadku mniejszych ilości zanieczyszczeń. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia opróżnianie o niskim poziomie pylenia i bezpieczne usuwanie odpadów ssących, a wózek eliminuje potrzebę demontażu głowicy napędowej. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę, a obudowa zapewnia maksymalną zwrotność w miejscu użytkowania.