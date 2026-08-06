Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD

Do bezpiecznego odkurzania łatwopalnych i niebezpiecznych pyłów i opiłków: zwrotny, wytrzymały odkurzacz IVR 50/24-2 Sc do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem.

Do użytku w obszarach niezagrożonych wybuchem: głównym zastosowaniem odkurzacza przemysłowego IVR 60/24-2 Sc M ACD o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW jest bezpieczne odkurzanie pyłów palnych i niebezpiecznych (OEL≥ 0,1 mg/m³) oraz drobnych opiłków. Ten zwrotny odkurzacz przemysłowy z wejściem zasilania AC i wydajną filtracją klasy pyłów M jest wyposażony w zmywalny, trwały filtr kieszeniowy ze zgrzewanymi szwami i skutecznym ręcznym czyszczeniem filtra. Dzięki temu moc ssania w dwóch turbinach obejściowych jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Pojemność zbiornika wynosząca 60 litrów sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w przypadku mniejszych ilości zanieczyszczeń. Worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie zapewnia opróżnianie o niskim poziomie pylenia i bezpieczne usuwanie odpadów ssących, a wózek eliminuje potrzebę demontażu głowicy napędowej. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę, a obudowa zapewnia maksymalną zwrotność w miejscu użytkowania.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 87
Waga z opakowaniem (kg) 87,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 1290

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/24-2 Sc M ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Dla mniejszych ilości drobnych opiłków i pyłu
Akcesoria