Odkurzacza przemysłowego IVR 60/30 Sc H ACD można używać zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych w strefach niezagrożonych wybuchem i jest wyposażony w filtr klasy H, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych opiłków oraz palnych i niebezpiecznych rodzajów pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Urządzenie charakteryzuje się znamionową mocą wejściową 3 kW, silnikiem trójfazowym o niskich wymaganiach konserwacyjnych i wydajną, energooszczędną dmuchawą bocznokanałową (IE2), dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy ciągłej na trzy zmiany. Ergonomiczny wózek umożliwia wygodne opróżnianie pojemnika 60 l bez konieczności demontażu głowicy napędowej. System opróżniania o niskim stopniu pylenia uzupełnia polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie, który zapewnia również bezpieczną utylizację. Dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu i prostemu, ręcznemu czyszczeniu filtra za pomocą dźwigni potrząsającej urządzenie gwarantuje niezmiennie stałą moc ssania. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę.