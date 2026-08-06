Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD

Odkurzacz przemysłowy IVR 50/30 Sc H ACD przeznaczony do pracy ciągłej w strefach niezagrożonych wybuchem. Do bezpiecznego odkurzania łatwopalnych i niebezpiecznych rodzajów pyłów i opiłków.

Odkurzacza przemysłowego IVR 60/30 Sc H ACD można używać zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych w strefach niezagrożonych wybuchem i jest wyposażony w filtr klasy H, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych opiłków oraz palnych i niebezpiecznych rodzajów pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Urządzenie charakteryzuje się znamionową mocą wejściową 3 kW, silnikiem trójfazowym o niskich wymaganiach konserwacyjnych i wydajną, energooszczędną dmuchawą bocznokanałową (IE2), dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy ciągłej na trzy zmiany. Ergonomiczny wózek umożliwia wygodne opróżnianie pojemnika 60 l bez konieczności demontażu głowicy napędowej. System opróżniania o niskim stopniu pylenia uzupełnia polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie, który zapewnia również bezpieczną utylizację. Dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu i prostemu, ręcznemu czyszczeniu filtra za pomocą dźwigni potrząsającej urządzenie gwarantuje niezmiennie stałą moc ssania. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Moc 3 kW i łagodny rozruch umożliwiają zbieranie mniejszych ilości pyłu i materiałów stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 88 / 312
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 3
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 166
Waga z opakowaniem (kg) 166,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 1959

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Dla mniejszych ilości drobnych opiłków i pyłu
Akcesoria