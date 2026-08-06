Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 50/30 Sc H ACD przeznaczony do pracy ciągłej w strefach niezagrożonych wybuchem. Do bezpiecznego odkurzania łatwopalnych i niebezpiecznych rodzajów pyłów i opiłków.
Odkurzacza przemysłowego IVR 60/30 Sc H ACD można używać zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych w strefach niezagrożonych wybuchem i jest wyposażony w filtr klasy H, który zapewnia bezpieczne odkurzanie niewielkich ilości drobnych opiłków oraz palnych i niebezpiecznych rodzajów pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Urządzenie charakteryzuje się znamionową mocą wejściową 3 kW, silnikiem trójfazowym o niskich wymaganiach konserwacyjnych i wydajną, energooszczędną dmuchawą bocznokanałową (IE2), dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy ciągłej na trzy zmiany. Ergonomiczny wózek umożliwia wygodne opróżnianie pojemnika 60 l bez konieczności demontażu głowicy napędowej. System opróżniania o niskim stopniu pylenia uzupełnia polietylenowy worek ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i wężem wyrównującym ciśnienie, który zapewnia również bezpieczną utylizację. Dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu i prostemu, ręcznemu czyszczeniu filtra za pomocą dźwigni potrząsającej urządzenie gwarantuje niezmiennie stałą moc ssania. Wyciszona jednostka napędowa zapewnia cichą pracę.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Solidny i ergonomicznyZ praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Turbina boczno-kanałowaMoc 3 kW i łagodny rozruch umożliwiają zbieranie mniejszych ilości pyłu i materiałów stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|166
|Waga z opakowaniem (kg)
|166,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 1959
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr kieszeniowy
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Dla mniejszych ilości drobnych opiłków i pyłu