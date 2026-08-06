Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD

Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD przeznaczony do pracy ciągłej w strefach niezagrożonych wybuchem. Do bezpiecznego odkurzania łatwopalnych i niebezpiecznych rodzajów pyłów i opiłków.

Odkurzacza przemysłowego IVR 60/30 Sc M ACD można używać zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych w strefach niezagrożonych wybuchem. Jest wyposażony w filtr klasy M, który zapewnia bezpieczne odkurzanie drobnych opiłków oraz palnych i niebezpiecznych rodzajów pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Dzięki znamionowej mocy wynoszącej 3 kW urządzenie to, wyposażone w niskoobsługowy silnik trójfazowy i wydajną, energooszczędną turbinę bocznokanałową (IE2), jest idealne do pracy ciągłej w trybie trzy zmianowym. Ergonomiczny wózek umożliwia wygodne opróżnianie pojemnika 60 l bez konieczności demontażu głowicy.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Z praktycznym, ruchomym przyłączem węższa ssącego Pomimo kompaktowej konstrukcji, oferuje wiele możliwości przechowywania akcesoriów. Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Moc 3 kW i łagodny rozruch umożliwiają zbieranie mniejszych ilości pyłu i materiałów stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
  • Specjalna geometria filtra zapobiega zatrzymywaniu zasysanych materiałów stałych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 88 / 312
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 142
Waga z opakowaniem (kg) 142,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 1675

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr kieszeniowy
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD
Odkurzacz przemysłowy IVR 60/30 Sc M ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do małych ilości palnych i niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Dla mniejszych ilości drobnych opiłków i pyłu
Akcesoria