Odkurzacza przemysłowego IVR 60/30 Sc M ACD można używać zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych w strefach niezagrożonych wybuchem. Jest wyposażony w filtr klasy M, który zapewnia bezpieczne odkurzanie drobnych opiłków oraz palnych i niebezpiecznych rodzajów pyłu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Dzięki znamionowej mocy wynoszącej 3 kW urządzenie to, wyposażone w niskoobsługowy silnik trójfazowy i wydajną, energooszczędną turbinę bocznokanałową (IE2), jest idealne do pracy ciągłej w trybie trzy zmianowym. Ergonomiczny wózek umożliwia wygodne opróżnianie pojemnika 60 l bez konieczności demontażu głowicy.