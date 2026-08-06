Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8
IVR-B 20/8 to małe, wydajne urządzenie do użytku głownie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.
IVR-B 20/8 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy, który doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Odkurzacz jest prosty w obsłudze i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wytrzymała turbina bocznokanałowa gwarantuje ciągłą pracę np. na liniach produkcyjnych. Skuteczny tłumik obniża hałas do minimum.
Cechy i zalety
Kompaktowe wymiary
Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Turbina boczno-kanałowa
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|90 / 9
|Pojemność zbiornika (l)
|20
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|0,8
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,7
|Waga bez akcesoriów (kg)
|32
|Waga z opakowaniem (kg)
|32,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|610 x 450 x 480