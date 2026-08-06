IVR-B 20/8 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy, który doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Odkurzacz jest prosty w obsłudze i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wytrzymała turbina bocznokanałowa gwarantuje ciągłą pracę np. na liniach produkcyjnych. Skuteczny tłumik obniża hałas do minimum.