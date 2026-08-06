Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8

IVR-B 20/8 to małe, wydajne urządzenie do użytku głownie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.

IVR-B 20/8 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy, który doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Odkurzacz jest prosty w obsłudze i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wytrzymała turbina bocznokanałowa gwarantuje ciągłą pracę np. na liniach produkcyjnych. Skuteczny tłumik obniża hałas do minimum.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8: Kompaktowe wymiary
Kompaktowe wymiary
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8: Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 39 / 140
Podciśnienie (mbar/kPa) 90 / 9
Pojemność zbiornika (l) 20
Znamionowa moc wejściowa (kW) 0,8
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,7
Waga bez akcesoriów (kg) 32
Waga z opakowaniem (kg) 32,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 610 x 450 x 480
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 20/8
Akcesoria