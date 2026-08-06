Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15

IVR-B 30/15 to małe, wydajne urządzenie do użytku głownie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.

IVR-B 30/15 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy, który doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Odkurzacz jest prosty w obsłudze i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wytrzymała turbina bocznokanałowa gwarantuje ciągłą pracę np. na liniach produkcyjnych. Skuteczny tłumik obniża hałas do minimum.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15: Kompaktowe wymiary
Kompaktowe wymiary
Kompaktowy rozmiar sprawia ,że nadaje się do wielu przemysłowych zastosowań. Łatwe przechowywanie i mocowanie pomiędzy/na lub pod maszynami produkcyjnymi. Wydajna turbina bocznokanałowa ułatwia użycie odkurzacza do wielu zastosowań przemysłowych..
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15: Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Zbiornik można zdemontować z podstawy urządzenia. Zapięcie zamykające na pokrywie umożliwiają bezpieczny transport.
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Kompaktowe urządzenie do odkurzania ciał stałych o znamionowej mocy 1,5 kW. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i niewielkich ilości pyłów klasy M.
  • Kompaktowa konstrukcja filtra.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 58 / 210
Podciśnienie (mbar/kPa) 200 / 20
Pojemność zbiornika (l) 30
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,5
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 52
Waga z opakowaniem (kg) 52,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 810 x 575 x 520
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15
Odkurzacz przemysłowy IVR-B 30/15
Akcesoria