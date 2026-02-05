Odkurzacz może być używany jako jednostka mobilna z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostka stacjonarna pracująca w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowana z procesem produkcyjnym. Funkcja soft start w połączeniu z bardzo energooszczędną turbiną IE2 redukują prąd startowy i minimalizują koszty energii.