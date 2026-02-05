Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 to przemysłowy odkurzacz klasy super, wyposażony w wydajną turbinę boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, przeznaczony do bezpiecznego usuwania dużych ilości potencjalnie wybuchowych pyłów klasy M.
IVS 100/55 M Z22 to odkurzacz przemysłowy klasy super, przeznaczony do bezpiecznego zbierania bardzo dużych ilości pyłów szkodliwych dla zdrowia, posiadający certyfikat klasy M i dopuszczenie do pracy w strefie Z22. Wyposażony w wydajną turbinę boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, jest doskonały do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w trybie ciągłym. Dzięki funkcji łagodnego rozruchu, odkurzacz może być używany z typowymi 16-amperowymi gniazdami przemysłowymi. Poziomy otrząsacz filtra z przekładnią gwarantuje efektywne czyszczenie dużego gwiaździstego filtra klasy M, zapewniając równomierne wyniki czyszczenia, niezależnie od siły użytej przez użytkownika. Mechanizm zdejmowania 100-litrowego zbiornika ze stali nierdzewnej zwiększa komfort pracy. Dodatkowo, urządzenie oferuje opcje bezpiecznego przechowywania akcesoriów.
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina boczno-kanałowaMoc 5,5 kW i łagodny rozruch do dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVS
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
- Dzięki specjalnej powłoce nadaje się również do pyłów oleistych i klejących.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|240 / 24
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|5,5
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|157
|Waga z opakowaniem (kg)
|157,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie