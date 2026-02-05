Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 to przemysłowy odkurzacz klasy super, wyposażony w wydajną turbinę boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, przeznaczony do bezpiecznego usuwania dużych ilości potencjalnie wybuchowych pyłów klasy M.

IVS 100/55 M Z22 to odkurzacz przemysłowy klasy super, przeznaczony do bezpiecznego zbierania bardzo dużych ilości pyłów szkodliwych dla zdrowia, posiadający certyfikat klasy M i dopuszczenie do pracy w strefie Z22. Wyposażony w wydajną turbinę boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, jest doskonały do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w trybie ciągłym. Dzięki funkcji łagodnego rozruchu, odkurzacz może być używany z typowymi 16-amperowymi gniazdami przemysłowymi. Poziomy otrząsacz filtra z przekładnią gwarantuje efektywne czyszczenie dużego gwiaździstego filtra klasy M, zapewniając równomierne wyniki czyszczenia, niezależnie od siły użytej przez użytkownika. Mechanizm zdejmowania 100-litrowego zbiornika ze stali nierdzewnej zwiększa komfort pracy. Dodatkowo, urządzenie oferuje opcje bezpiecznego przechowywania akcesoriów.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 M Z22: Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 M Z22: Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 M Z22: Turbina boczno-kanałowa
Moc 5,5 kW i łagodny rozruch do dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVS
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
  • Dzięki specjalnej powłoce nadaje się również do pyłów oleistych i klejących.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 138 / 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 240 / 24
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 5,5
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 157
Waga z opakowaniem (kg) 157,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1202 x 686 x 1500

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Akcesoria