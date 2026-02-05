IVS 100/55 M Z22 to odkurzacz przemysłowy klasy super, przeznaczony do bezpiecznego zbierania bardzo dużych ilości pyłów szkodliwych dla zdrowia, posiadający certyfikat klasy M i dopuszczenie do pracy w strefie Z22. Wyposażony w wydajną turbinę boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, jest doskonały do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w trybie ciągłym. Dzięki funkcji łagodnego rozruchu, odkurzacz może być używany z typowymi 16-amperowymi gniazdami przemysłowymi. Poziomy otrząsacz filtra z przekładnią gwarantuje efektywne czyszczenie dużego gwiaździstego filtra klasy M, zapewniając równomierne wyniki czyszczenia, niezależnie od siły użytej przez użytkownika. Mechanizm zdejmowania 100-litrowego zbiornika ze stali nierdzewnej zwiększa komfort pracy. Dodatkowo, urządzenie oferuje opcje bezpiecznego przechowywania akcesoriów.