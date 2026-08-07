AB 20 Ec to trwała, kompaktowa i wydajna dmuchawa do przyspieszania procesu suszenia po ekstrakcji. Dzięki dmuchawie AB 20 Ec czas schnięcia można zmniejszyć do 50%. Dmuchawa jest bardzo cicha i może być używana w godzinach pracy obiektów. Te cechy i wysoka trwałość sprawiają, że AB 20 Ec jest ekonomicznym rozwiązaniem.