Dmuchawa AB 20 Ec
Wysoce skuteczna dmuchawa, wyposażona w wytrzymały silnik bezszczotkowy. Generuje tylko 67 dB(A) co przekłada się na szczególnie niski poziom emitowanego hałasu.
AB 20 Ec to trwała, kompaktowa i wydajna dmuchawa do przyspieszania procesu suszenia po ekstrakcji. Dzięki dmuchawie AB 20 Ec czas schnięcia można zmniejszyć do 50%. Dmuchawa jest bardzo cicha i może być używana w godzinach pracy obiektów. Te cechy i wysoka trwałość sprawiają, że AB 20 Ec jest ekonomicznym rozwiązaniem.
Cechy i zalety
Silnik indukcyjny EcEkonomiczne rozwiązanie. Trójstopniowa kontrola przepływu powietrza Dmuchawa jest zgodna z europejskimi wytycznymi dotyczącymi efektywności energetycznej.
Kompaktowa budowa i niska masaŁatwa w transporcie dzięki swoim kompaktowym wymiarom i niskiej masie. Duży uchwyt do wygodnego przenoszenia
Niski poziom emitowanego hałasuSuszenie w godzinach pracy obiektów. Niski poziom emitowanego hałasu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydatek powietrza (poziom 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Obroty (poziom 1 / 2 / 3) (obr./min)
|1450
|Moc znamionowa (W)
|120
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 353 x 371
Wyposażenie
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Ergonomiczny uchwyt
- Miejsce na przechowywanie kabla
Zastosowania
- Skrócny czas wysychania wykładzin
Części zamienne
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