Dmuchawa AB 20 Ec

Wysoce skuteczna dmuchawa, wyposażona w wytrzymały silnik bezszczotkowy. Generuje tylko 67 dB(A) co przekłada się na szczególnie niski poziom emitowanego hałasu.

AB 20 Ec to trwała, kompaktowa i wydajna dmuchawa do przyspieszania procesu suszenia po ekstrakcji. Dzięki dmuchawie AB 20 Ec czas schnięcia można zmniejszyć do 50%. Dmuchawa jest bardzo cicha i może być używana w godzinach pracy obiektów. Te cechy i wysoka trwałość sprawiają, że AB 20 Ec jest ekonomicznym rozwiązaniem.

Cechy i zalety
Dmuchawa AB 20 Ec: Silnik indukcyjny Ec
Silnik indukcyjny Ec
Ekonomiczne rozwiązanie. Trójstopniowa kontrola przepływu powietrza Dmuchawa jest zgodna z europejskimi wytycznymi dotyczącymi efektywności energetycznej.
Dmuchawa AB 20 Ec: Kompaktowa budowa i niska masa
Kompaktowa budowa i niska masa
Łatwa w transporcie dzięki swoim kompaktowym wymiarom i niskiej masie. Duży uchwyt do wygodnego przenoszenia
Dmuchawa AB 20 Ec: Niski poziom emitowanego hałasu
Niski poziom emitowanego hałasu
Suszenie w godzinach pracy obiektów. Niski poziom emitowanego hałasu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydatek powietrza (poziom 1 / 2 / 3) (m³/h) 1200
Obroty (poziom 1 / 2 / 3) (obr./min) 1450
Moc znamionowa (W) 120
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 353 x 371

Wyposażenie

  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Miejsce na przechowywanie kabla
Zastosowania
  • Skrócny czas wysychania wykładzin
Części zamienne

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