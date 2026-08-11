Odkurzacz piorący Puzzi 10/1 + Hand (z dyszą do tapicerki)
Wydajne urządzenie spryskująco-odsysające Puzzi 10/1 + Hand (z dyszą do tapicerki) dokładnie i skutecznie usuwa plamy z powierzchni tekstylnych, takich jak meble tapicerowane lub fotele samochodowe.
Urządzenie spryskująco-odsysające Puzzi 10/1 firmy Kärcher zapewnia doskonałe efekty czyszczenia, łącząc higieniczną skuteczność z wysoką wydajnością. Jest idealnym rozwiązaniem do usuwania plam z małych i średnich powierzchni tekstylnych. Dzięki głębokiemu rozpyleniu roztworu czyszczącego na włóknach tekstylnych oraz efektywnemu odsysaniu, tekstylia szybko wysychają, co pozwala na ich ponowne użycie w krótkim czasie. Urządzenie jest standardowo wyposażone w dyszę do tapicerki, która umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak wnętrza pojazdów. Puzzi 10/1 wyróżnia się wygodą użytkowania – duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, sprawiają, że korzystanie z odkurzacza jest komfortowe. Dodatkowo, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwy transport urządzenia jedną ręką, co zwiększa jego mobilność. Przezroczysta pokrywa urządzenia oraz dysza ręczna pozwalają na dokładne monitorowanie poziomu zanieczyszczonej wody, co ułatwia kontrolowanie procesu czyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w praktyczny hak kablowy do przechowywania kabla zasilającego, co upraszcza transport i przechowywanie urządzenia, zapewniając porządek i wygodę użytkowania.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczeniaDoskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po. Szybkie suszenie dzięki bardzo wysokiej wydajności ssania. Niezwykle delikatny i równomierny strumień z dyszy do tapicerki.
Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałośćWydajna pompa o długim okresie eksploatacji. Mocna turbina z doskonałą wydajnością odsysania. Solidna konstrukcja i zderzak chronią urządzenie przed uderzeniami.
Poręczna ssawka do tapicerkiŁatwe, a także dokładne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Ssawka o szerokości 110 milimetrów do umieszczenia w pistolecie spryskująco-odsysającym.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
- Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
- Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
- Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Ergonomiczny uchwyt
- Zaprojektowany do przenoszenia jedną ręką po schodach.
- Opcja mocowania rury ssącej i pistoletu spryskująco-odsysającego.
- Uchwyt rury ssącej zintegrowany z uchwytem do przenoszenia umożliwia bezpieczne i wygodne transportowanie urządzenia.
Hak na przewód zasilający
- Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
- Praktyczny i chroni przewody.
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
- Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
- Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20 - 25
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|1
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|1
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|10 / 9
|Moc turbiny (W)
|1250
|Moc pompy (W)
|40
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|14,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|690 x 325 x 440
Zakres dostawy
- Ssawka do tapicerki
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 szt.
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Hak na przewód zasilający
- Pistolet spryskujący/ssący
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
- Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, niebieski
Wideo
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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