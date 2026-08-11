Urządzenie spryskująco-odsysające Puzzi 10/1 firmy Kärcher zapewnia doskonałe efekty czyszczenia, łącząc higieniczną skuteczność z wysoką wydajnością. Jest idealnym rozwiązaniem do usuwania plam z małych i średnich powierzchni tekstylnych. Dzięki głębokiemu rozpyleniu roztworu czyszczącego na włóknach tekstylnych oraz efektywnemu odsysaniu, tekstylia szybko wysychają, co pozwala na ich ponowne użycie w krótkim czasie. Urządzenie jest standardowo wyposażone w dyszę do tapicerki, która umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak wnętrza pojazdów. Puzzi 10/1 wyróżnia się wygodą użytkowania – duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, sprawiają, że korzystanie z odkurzacza jest komfortowe. Dodatkowo, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwy transport urządzenia jedną ręką, co zwiększa jego mobilność. Przezroczysta pokrywa urządzenia oraz dysza ręczna pozwalają na dokładne monitorowanie poziomu zanieczyszczonej wody, co ułatwia kontrolowanie procesu czyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w praktyczny hak kablowy do przechowywania kabla zasilającego, co upraszcza transport i przechowywanie urządzenia, zapewniając porządek i wygodę użytkowania.