Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E

Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.

Puzzi 30/4 jest nastepcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja z podgrzewaniem wody.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E: Bardzo ciche
Bardzo ciche
Tylko 66 dB(A).
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E: Zbiornik o dużej pojemności
Zbiornik o dużej pojemności
Duży wlew ułatwia napełnianie pojemnego zbiornika.
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E: Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30
Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30
Puzzi 30/4 może czyścić wykładziny tekstylne w połączeniu z elektroszczotką PW 30. Praca z elektroszczotką wpływa na znaczne zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzenia oraz wzmacnia efekt czyszczenia runa.
Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.
  • Zdejmowany zbiornik wody brudnej łatwo się przenosi i opróżnia.
Duże koła transportowe
Zbiornik o dużej pojemności
Wysoka siła ssąca
Wysoka wydajność czyszczenia
Rura regulowana na wysokość
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60 - 75
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Wydajność spryskiwania (l/min) 3
Ciśnienie spryskiwania (bar) 4
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 30 / 15
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 70
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Długość przewodu zasilającego (m) 15
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 28
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 460 x 930

Zakres dostawy

  • Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
  • Wąż natryskowy/ssący: 4 m
  • Pistolet spryskujący/ssący

Wyposażenie

  • Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E

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