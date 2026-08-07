Odkurzacz piorący Puzzi 30/4 E
Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.
Puzzi 30/4 jest nastepcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja z podgrzewaniem wody.
Cechy i zalety
Bardzo cicheTylko 66 dB(A).
Zbiornik o dużej pojemnościDuży wlew ułatwia napełnianie pojemnego zbiornika.
Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30Puzzi 30/4 może czyścić wykładziny tekstylne w połączeniu z elektroszczotką PW 30. Praca z elektroszczotką wpływa na znaczne zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzenia oraz wzmacnia efekt czyszczenia runa.
Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.
- Zdejmowany zbiornik wody brudnej łatwo się przenosi i opróżnia.
Duże koła transportowe
Zbiornik o dużej pojemności
Wysoka siła ssąca
Wysoka wydajność czyszczenia
Rura regulowana na wysokość
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60 - 75
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|3
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|4
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|30 / 15
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc pompy (W)
|70
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Długość przewodu zasilającego (m)
|15
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|580 x 460 x 930
Zakres dostawy
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
- Wąż natryskowy/ssący: 4 m
- Pistolet spryskujący/ssący
Wyposażenie
- Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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