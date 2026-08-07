Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv

Wyposażony standardowo w elastyczną dyszę podłogową o szerokości 240 mm i krótką dyszę do tapicerki. Puzzi 8/1 Adv jest przeznaczony do szczególnie szybkiego i dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładzin dywanowych.

Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliża obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłącze ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Perfekcyjne czyszczenie powierzchni tekstylnych i dywanów. Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania. Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv: Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Obsługa przycisków jednym palcem. Praktyczny kształt pokrętła umożliwia różne pozycje trzymania. Efektywne zużycie wody.
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv: Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
Elastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia. Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji. Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
  • Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
  • Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
  • Długa żywotność zapewnia wysoką wydajność.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
  • Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
  • Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
  • Ilustracja Quick-start ułatwiająca obsługę.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
  • Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
  • Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
  • Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
  • Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
  • Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Składany hak kablowy
  • Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
  • Praktyczny i chroni przewody.
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
  • Wygodny, bezpieczny i szybko napełniany świeżą wodą.
  • Wyraźnie widoczny wskaźnik maksymalnego poziomu.
  • Brak rozlanej wody podczas przemieszczania urządzenia.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki i dyszę do dywanów
  • Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
  • Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 12 - 18
Wydatek powietrza (l/s) 71
Podciśnienie (mbar/kPa) 270 / 27
Wydajność spryskiwania (l/min) 1
Ciśnienie spryskiwania (bar) 1
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 8 / 7
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 40
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 8,6
Waga z opakowaniem (kg) 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 524 x 332 x 442

Zakres dostawy

  • Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Hak na przewód zasilający
  • Ssawka podłogowa: 240 mm
  • Pistolet spryskujący/ssący
  • Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
  • Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv

Wideo

Zastosowania
  • Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
  • Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
  • Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
  • Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
  • Do czyszczenia tapicerki i powierzchni tekstylnych w obszarach wrażliwych pod względem higieny
  • Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
Akcesoria
Środki czyszczące
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