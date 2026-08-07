Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Adv
Wyposażony standardowo w elastyczną dyszę podłogową o szerokości 240 mm i krótką dyszę do tapicerki. Puzzi 8/1 Adv jest przeznaczony do szczególnie szybkiego i dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładzin dywanowych.
Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliża obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłącze ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczeniaPerfekcyjne czyszczenie powierzchni tekstylnych i dywanów. Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania. Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerkiObsługa przycisków jednym palcem. Praktyczny kształt pokrętła umożliwia różne pozycje trzymania. Efektywne zużycie wody.
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzinElastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia. Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji. Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
- Długa żywotność zapewnia wysoką wydajność.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
- Ilustracja Quick-start ułatwiająca obsługę.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
- Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
- Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
- Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
- Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
- Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Składany hak kablowy
- Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
- Praktyczny i chroni przewody.
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
- Wygodny, bezpieczny i szybko napełniany świeżą wodą.
- Wyraźnie widoczny wskaźnik maksymalnego poziomu.
- Brak rozlanej wody podczas przemieszczania urządzenia.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki i dyszę do dywanów
- Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
- Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12 - 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|71
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|1
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|1
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|8 / 7
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc pompy (W)
|40
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|14
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|524 x 332 x 442
Zakres dostawy
- Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Hak na przewód zasilający
- Ssawka podłogowa: 240 mm
- Pistolet spryskujący/ssący
- Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
- Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
Wideo
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
- Do czyszczenia tapicerki i powierzchni tekstylnych w obszarach wrażliwych pod względem higieny
- Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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