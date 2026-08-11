Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Anniversary Edition

Puzzi 8/1 Anniversary Edition to urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Idealny do czyszczenia tapicerki i usuwania plam dzięki ergonomicznej, krótkiej dyszy.

Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 8/1 Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. Urządzenie skutecznie czyści tapicerkę i usuwa plamy z powierzchni tekstylnych, zapewniając doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia oraz wysoką wydajność. Za pomocą kompaktowego odkurzacza piorącego rozpylany jest roztwór czyszczący, który dociera wgłąb włókien tekstylnych, a następnie jest zasysany z powrotem wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Skuteczne odsysanie zapewnia, że powierzchnie tekstylne szybko wysychają i można ich ponownie używać. To sprawia, że urządzenie nadaje się do wysokich wymagań profesjonalistów w branży hotelarskiej i gastronomicznej lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Standardowa, krótka dysza do tapicerki ułatwia czyszczenie w ciasnych miejscach. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi do przenoszenia , urządzenie można łatwo przenosić jedną ręką. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Pokrywa urządzenia i dysza ręczna są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw w ramach jubileuszowej edycji zawiera również 16 tabletek środka czyszczącego RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.

Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczenia
  • Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych.
  • Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania.
  • Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
  • Obsługa przycisków jednym palcem.
  • Praktyczny kształt pokrętła umożliwia różne pozycje trzymania.
  • Efektywne zużycie wody.
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
  • Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
  • Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
  • Długa żywotność zapewnia wysoką wydajność.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
  • Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
  • Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
  • Ilustracja Quick-start ułatwiająca obsługę.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
  • Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
  • Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
  • Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
  • Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
  • Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Składany hak kablowy
  • Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
  • Praktyczny i chroni przewody.
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
  • Wygodny, bezpieczny i szybko napełniany świeżą wodą.
  • Wyraźnie widoczny wskaźnik maksymalnego poziomu.
  • Brak rozlanej wody podczas przemieszczania urządzenia.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki
  • Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
  • Bezpieczne przechowywanie nawet podczas transportu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 12 - 18
Wydatek powietrza (l/s) 71
Podciśnienie (mbar/kPa) 270 / 27
Wydajność spryskiwania (l/min) 1
Ciśnienie spryskiwania (bar) 1
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 8 / 7
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 40
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 8,6
Waga z opakowaniem (kg) 12,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 524 x 332 x 442

Zakres dostawy

  • Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
  • Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 16 Tabl.
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Hak na przewód zasilający
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
  • Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Zastosowania
  • Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
  • Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
  • Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
  • Do czyszczenia tapicerki w miejscach wrażliwych higienicznie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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