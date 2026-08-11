Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Puzzi 8/1 Anniversary Edition to urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Idealny do czyszczenia tapicerki i usuwania plam dzięki ergonomicznej, krótkiej dyszy.
Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 8/1 Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. Urządzenie skutecznie czyści tapicerkę i usuwa plamy z powierzchni tekstylnych, zapewniając doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia oraz wysoką wydajność. Za pomocą kompaktowego odkurzacza piorącego rozpylany jest roztwór czyszczący, który dociera wgłąb włókien tekstylnych, a następnie jest zasysany z powrotem wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Skuteczne odsysanie zapewnia, że powierzchnie tekstylne szybko wysychają i można ich ponownie używać. To sprawia, że urządzenie nadaje się do wysokich wymagań profesjonalistów w branży hotelarskiej i gastronomicznej lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Standardowa, krótka dysza do tapicerki ułatwia czyszczenie w ciasnych miejscach. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi do przenoszenia , urządzenie można łatwo przenosić jedną ręką. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Pokrywa urządzenia i dysza ręczna są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw w ramach jubileuszowej edycji zawiera również 16 tabletek środka czyszczącego RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczenia
- Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych.
- Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania.
- Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
- Obsługa przycisków jednym palcem.
- Praktyczny kształt pokrętła umożliwia różne pozycje trzymania.
- Efektywne zużycie wody.
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
- Długa żywotność zapewnia wysoką wydajność.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
- Ilustracja Quick-start ułatwiająca obsługę.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
- Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
- Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
- Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
- Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
- Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Składany hak kablowy
- Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
- Praktyczny i chroni przewody.
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
- Wygodny, bezpieczny i szybko napełniany świeżą wodą.
- Wyraźnie widoczny wskaźnik maksymalnego poziomu.
- Brak rozlanej wody podczas przemieszczania urządzenia.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki
- Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
- Bezpieczne przechowywanie nawet podczas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12 - 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|71
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|1
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|1
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|8 / 7
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc pompy (W)
|40
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|524 x 332 x 442
Zakres dostawy
- Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 16 Tabl.
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Hak na przewód zasilający
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
- Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Do czyszczenia tapicerki w miejscach wrażliwych higienicznie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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