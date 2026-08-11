Świętując 90. rocznicę firmy Kärcher, prezentujemy urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 8/1 Anniversary Edition w eleganckim, czarnym kolorze. Urządzenie skutecznie czyści tapicerkę i usuwa plamy z powierzchni tekstylnych, zapewniając doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia oraz wysoką wydajność. Za pomocą kompaktowego odkurzacza piorącego rozpylany jest roztwór czyszczący, który dociera wgłąb włókien tekstylnych, a następnie jest zasysany z powrotem wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Skuteczne odsysanie zapewnia, że powierzchnie tekstylne szybko wysychają i można ich ponownie używać. To sprawia, że urządzenie nadaje się do wysokich wymagań profesjonalistów w branży hotelarskiej i gastronomicznej lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Standardowa, krótka dysza do tapicerki ułatwia czyszczenie w ciasnych miejscach. Dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu uchwytowi do przenoszenia , urządzenie można łatwo przenosić jedną ręką. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Pokrywa urządzenia i dysza ręczna są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw w ramach jubileuszowej edycji zawiera również 16 tabletek środka czyszczącego RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.