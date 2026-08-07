Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliża obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłącze ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.