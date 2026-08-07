Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C
Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Urządzenie wyposażono w ergonomiczną rękojeść.
Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliża obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłącze ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczenia
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
Składany hak kablowy
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12 - 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|71
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|270 / 27
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|1
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|1
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|8 / 7
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc pompy (W)
|40
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|524 x 332 x 442
Zakres dostawy
- Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Hak na przewód zasilający
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
- Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Wideo
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Do czyszczenia tapicerki w miejscach wrażliwych higienicznie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.