Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C

Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Urządzenie wyposażono w ergonomiczną rękojeść.

Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliża obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłącze ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C: Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C: Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
Składany hak kablowy
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 12 - 18
Wydatek powietrza (l/s) 71
Podciśnienie (mbar/kPa) 270 / 27
Wydajność spryskiwania (l/min) 1
Ciśnienie spryskiwania (bar) 1
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 8 / 7
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 40
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 8,6
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 524 x 332 x 442

Zakres dostawy

  • Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Hak na przewód zasilający
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
  • Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C

Wideo

Zastosowania
  • Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
  • Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
  • Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
  • Do czyszczenia tapicerki w miejscach wrażliwych higienicznie
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