Limitowana edycja czarnego odkurzacza piorącego Puzzi 8/1 Go!Further, wykonanego w 44 procentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest dostarczana z wyjątkowymi akcesoriami i 1-litrową butelką detergentu RM 764N OA. Odkurzacz piorący zapewnia higieniczne efekty czyszczenia tapicerki i usuwania plam z powierzchni tekstylnych, a także imponuje wysoką opłacalnością. Dokładną czystość uzyskuje się poprzez rozpylenie roztworu czyszczącego, który wnika głęboko we włókna, a następnie odkurzenie rozluźnionego brudu. Wydajna moc ssania umożliwia również szybkie suszenie i szybki ponowny dostęp. Odkurzacz piorący spełnia zatem wysokie wymagania profesjonalistów zajmujących się czyszczeniem w branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także czyszczeniem wnętrz pojazdów. Standardowa, bardzo krótka dysza do tapicerki ułatwia czyszczenie nawet ciasnych przestrzeni. Niska masa w połączeniu z ergonomicznym uchwytem do przenoszenia pozwala na łatwy transport jedną ręką. Przezroczysta pokrywa maszyny i dysza ręczna zapewniają wyraźny widok zanieczyszczonej wody.