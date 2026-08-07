Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Go!Further

Puzzi 8/1 Go!Further to odkurzacz piorący z limitowanej edycji w kolorze czarnym, wykonany w 44% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażony w wyjątkowe akcesoria: 1-litrowa butelka detergentu RM 764N OA.

Limitowana edycja czarnego odkurzacza piorącego Puzzi 8/1 Go!Further, wykonanego w 44 procentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest dostarczana z wyjątkowymi akcesoriami i 1-litrową butelką detergentu RM 764N OA. Odkurzacz piorący zapewnia higieniczne efekty czyszczenia tapicerki i usuwania plam z powierzchni tekstylnych, a także imponuje wysoką opłacalnością. Dokładną czystość uzyskuje się poprzez rozpylenie roztworu czyszczącego, który wnika głęboko we włókna, a następnie odkurzenie rozluźnionego brudu. Wydajna moc ssania umożliwia również szybkie suszenie i szybki ponowny dostęp. Odkurzacz piorący spełnia zatem wysokie wymagania profesjonalistów zajmujących się czyszczeniem w branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także czyszczeniem wnętrz pojazdów. Standardowa, bardzo krótka dysza do tapicerki ułatwia czyszczenie nawet ciasnych przestrzeni. Niska masa w połączeniu z ergonomicznym uchwytem do przenoszenia pozwala na łatwy transport jedną ręką. Przezroczysta pokrywa maszyny i dysza ręczna zapewniają wyraźny widok zanieczyszczonej wody.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Go!Further: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych. Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania. Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Go!Further: Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
Obsługa przycisków jednym palcem. Praktyczny kształt pokrętła umożliwia różne pozycje trzymania. Efektywne zużycie wody.
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 44% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Wyjątkowo krótka, ergonomiczna dysza do tapicerki jest również wyposażona w specjalną czerwona końcówkę dyszy, która pozwala zaoszczędzić 45% wody w porównaniu z poprzednią niebieską końcówką dyszy. RM 764N OA zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego, w tym środki powierzchniowo czynne z otrębów pszennych i kukurydzy.
Niewielki ciężar i zwarta, solidna konstrukcja
  • Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
  • Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
  • Długa żywotność zapewnia wysoką wydajność.
Wyjmowany, elegancki, czarny pojemnik 2 w 1
  • Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
  • Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
  • Ilustracja szybkiego startu wydrukowana w kolorze białym zapewnia intuicyjną obsługę.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
  • Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
  • Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
  • Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
  • Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
  • Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Składany hak kablowy
  • Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
  • Praktyczny i chroni przewody.
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Duży, otwarty otwór do napełniania świeżą wodą
  • Wygodny, bezpieczny i szybko napełniany świeżą wodą.
  • Wyraźnie widoczny wskaźnik maksymalnego poziomu.
  • Brak rozlanej wody podczas przemieszczania urządzenia.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki
  • Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
  • Bezpieczne przechowywanie nawet podczas transportu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 12 - 18
Wydatek powietrza (l/s) 71
Podciśnienie (mbar/kPa) 270 / 27
Wydajność spryskiwania (l/min) 1
Ciśnienie spryskiwania (bar) 1
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 8 / 7
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 40
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 8,6
Waga z opakowaniem (kg) 13
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 524 x 332 x 442

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
  • Środki czyszczące: RM 764 N, 1 l
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Hak na przewód zasilający
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
  • Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Odkurzacz piorący Puzzi 8/1 Go!Further
Zastosowania
  • Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Do usuwania plam na powierzchniach tekstylnych
  • Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
  • Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
  • Do czyszczenia tapicerki w miejscach wrażliwych higienicznie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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