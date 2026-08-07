Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 9/1 Bp Adv (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Maksymalna zwrotność dla dokładnego czyszczenia wykładzin i dywanów. Solidne, bezprzewodowe urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp Adv z ssawką do tapicerki oraz ssawką podłogową. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Jedyne takie urządzenie na świecie oferujące niezawodny design i swobodne użytkowanie: bezprzewodowe urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Jako jedyne na rynku, zasilane akumulatorowo urządzenie ekstrakcyjne Puzzi, zawsze zachwyca wyjątkową wydajnością i maksymalną swobodą ruchów podczas dokładnego czyszczenia tapicerki, wykładzin, jak również innych tekstyliów w dowolnej branży. Niezależnie od tego, czy chodzi branżę hotelową, serwisowanie pojazdów, czy też aplikacje wewnątrz budynków. Pomimo swojej mocy, Puzzi działa wyjątkowo cicho, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla obszarów publicznych; a ponadto posiada ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie w jednym ręku. Dla uzyskania najlepszych efektów czyszczenia, włókna tekstylne są ciśnieniowo spryskiwane roztworem wody i środka czyszczącego, a następnie wraz z zanieczyszczeniami jest zasysany z powrotem. Urządzenie w standardowej wersji jest dostarczane z: Ssawką do tapicerki, wężem do ekstrakcji, ssawką podłogową, rurą do ekstrakcji, zbiornikiem 2 w 1 do wody czystej i brudnej, zintegrowanym miejscem na akcesoria i wiele więcej. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Power+ oraz kompatybilna, szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.
Cechy i zalety
Mocny akumulator Kärcher Battery Power+ 36VBrak przewodu zapewnia swobodę ruchu. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z platformy akumulatorowej 36 V Kärcher Battery Universe.
Trwały i solidny design urządzeniaDługa żywotność zapewnia wysoką wydajność. Solidna i wytrzymała pompa membranowa. Dwa duże przyciski, które można wygodnie obsługiwać ręcznie lub stopą.
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzinElastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia. Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji. Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
- Instrukcja szybkiego uruchomienia Puzzi 9/1 Bp dla większego bezpieczeństwa użytkownika.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny transport.
- Wygodne oraz odpowiednio wyważone urządzenie.
- Uchwyt rury ssącej zintegrowany z uchwytem do przenoszenia umożliwia bezpieczne i wygodne transportowanie urządzenia.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza.
- Praktyczny zbiornik na tabletki środka czyszczącego.
- Bezpieczne przechowywanie, nawet podczas transportu.
Poręczna ssawka do tapicerki
- Łatwe, a także dokładne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów.
- Małe rozmiary ułatwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Niska waga
- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
- Lekkie urządzenie w podstawowej wersji.
Niski poziom ciśnienia akustycznego
- Odpowiednie do czyszczenia nawet obszarów wrażliwych na hałas, również w nocy.
- Zwiększa komfort użytkownika.
- Bardzo ciche urządzenie z segmentu wejściowego.
System do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
- Włókna są ciśnieniowo dokładnie spryskiwane środkiem czyszczącym.
- Dokładna ekstrakcja środka czyszczącego i uporczywych zanieczyszczeń.
- Szybkie suszenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12 - 18
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|9 / 7
|Wydatek powietrza (l/s)
|57
|Podciśnienie (kPa)
|15
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|0,5
|Ciśnienie spryskiwania (MPa)
|0,16 - 0,22
|Moc turbiny (W)
|550
|Moc pompy (W)
|4
|Moc znamionowa (W)
|575
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Rozmiar nominalny akcesoriów ( )
|ID 32
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|13
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|540 x 332 x 460
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Rura natryskowa/ssąca: 1 szt., 700 mm, Metal
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr czystej wody
- Ssawka do tapicerki
- Zbiornik na tabletki z środkiem czyszczącym
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 Tabl.
- Pistolet spryskujący/ssący
Wyposażenie
- Blokada transportowa węża
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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