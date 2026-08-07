Jedyne takie urządzenie na świecie oferujące niezawodny design i swobodne użytkowanie: bezprzewodowe urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Jako jedyne na rynku, zasilane akumulatorowo urządzenie ekstrakcyjne Puzzi, zawsze zachwyca wyjątkową wydajnością i maksymalną swobodą ruchów podczas dokładnego czyszczenia tapicerki, wykładzin, jak również innych tekstyliów w dowolnej branży. Niezależnie od tego, czy chodzi branżę hotelową, serwisowanie pojazdów, czy też aplikacje wewnątrz budynków. Pomimo swojej mocy, Puzzi działa wyjątkowo cicho, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla obszarów publicznych; a ponadto posiada ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie w jednym ręku. Dla uzyskania najlepszych efektów czyszczenia, włókna tekstylne są ciśnieniowo spryskiwane roztworem wody i środka czyszczącego, a następnie wraz z zanieczyszczeniami jest zasysany z powrotem. Urządzenie w standardowej wersji jest dostarczane z: Ssawką do tapicerki, wężem do ekstrakcji, ssawką podłogową, rurą do ekstrakcji, zbiornikiem 2 w 1 do wody czystej i brudnej, zintegrowanym miejscem na akcesoria i wiele więcej. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Power+ oraz kompatybilna, szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.