Zalety czyszczenia gorącą wodą

Wyższa temperatura wody zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia.

Energia cieplna jest ważnym czynnikiem w procesie czyszczenia. Ciepło przyspiesza procesy chemiczne; wzrost temperatury o 10°C powoduje podwojenie szybkości reakcji. Wzrost o 20°C przyspiesza ją znacznie bardziej. Dzięki temu oleje, tłuszcz czy sadza szybciej się rozpuszczają i są łatwe do usunięcia. Wysoka temperatura skraca też czas schnięcia. W praktyce oznacza to, że wzrost temperatury wody może ograniczyć czas czyszczenia nawet o 35% i to przy znacznie lepszej efektywności usuwania zabrudzeń. Większość urządzeń HDS posiada zdolność wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem. Kombinacja pary i ciśnienia pozwala na usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Umożliwia to higieniczne czyszczenie bez stosowania środków czyszczących. Para wodna (o temperaturze 155°C) idealnie nadaje się do usuwania powłok bitumicznych, powłok malarskich, sadzy, porostów i glonów.