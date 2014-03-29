Zalety czyszczenia gorącą wodą

Efektywne czyszczenie wysokim ciśnieniem i gorącą wodą. Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody oferują znaczące korzyści w zakresie kosztów eksploatacji, rezultatów czyszczenia i wpływu na środowisko naturalne. Gorąca woda pozwala efektywnie czyścić nawet uporczywe zabrudzenia. Urządzenia emitują przy tym niewielkie ilości spalin spełniając najwyższe europejskie normy, co pozytywnie wpływa na środowisko.

Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

Przewaga dzięki wykorzystaniu gorącej wody.

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody może podnieść temperaturę wody od około 12°C do nawet 155°C. To pozwala na ograniczenie ciśnienia roboczego, czasu czyszczenia i ilości środka czyszczącego. Czyszczenie gorącą wodą ma wiele zalet i przynosi imponujące korzyści.

Lepsze rezultaty czyszczenia

Gorąca woda zmiękcza zabrudzenia dzięki czemu można je szybciej i łatwiej usunąć. W przemyśle spożywczym, białka i tłuszcze mogą być lepiej usuwane przy użyciu gorącej wody.

Besseres Ergebnis

Mniejsze zużycie środków czyszczących

Gorąca woda pod wysokim ciśnieniem skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, żywice i inne uporczywe zabrudzenia. Pozwala to na ograniczenie zużycia lub całkowitą rezygnowację ze środka czyszczącego. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a jednoczesnie jest przyjazne dla środowiska.

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Krótszy czas schnięcia

Powierzchnie umyte gorącą wodą nagrzewają się i dzięki temu również szybciej wysychają.

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Mniej drobnoustrojów

Czyszczenie gorącą wodą znacznie zmniejsza ilość drobnoustrojów występujących na czyszczonej powierzchni. W większości przypadków użycie dodatkowego środka dezynfekującego nie jest konieczne.

Keimreduktion Icon

Oszczędność czasu

Gorąca woda dużo szybciej usuwa zabrudzenia, a to przekłada się na nawet 35% oszczędność czasu. Oznacza to, że wszelkie prace czyszczące można prowadzić ekonomicznie i efektywnie.

kürzere Arbeitszeit

Podsumowanie: Porównanie kosztów użytkowania urządzeń HDS i HD.

Koszt zakupu i użytkowania urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody (HDS) jest początkowo nieco wyższy z powodu obecności kotła grzewczego i związanego z tym zużycia energii. Korzystanie z gorącej wody zapewnia jednak nawet 35% oszczędność czasu i lepsze rezultaty czyszczenia. Ponadto, urządzenie HDS zazwyczaj eliminuje koszty związane z wykorzystywaniem środków czyszczących

Wyższa temperatura wody zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia.

Energia cieplna jest ważnym czynnikiem w procesie czyszczenia. Ciepło przyspiesza procesy chemiczne; wzrost temperatury o 10°C powoduje podwojenie szybkości reakcji. Wzrost o 20°C przyspiesza ją znacznie bardziej. Dzięki temu oleje, tłuszcz czy sadza szybciej się rozpuszczają i są łatwe do usunięcia. Wysoka temperatura skraca też czas schnięcia. W praktyce oznacza to, że wzrost temperatury wody może ograniczyć czas czyszczenia nawet o 35% i to przy znacznie lepszej efektywności usuwania zabrudzeń. Większość urządzeń HDS posiada zdolność wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem. Kombinacja pary i ciśnienia pozwala na usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Umożliwia to higieniczne czyszczenie bez stosowania środków czyszczących. Para wodna (o temperaturze 155°C) idealnie nadaje się do usuwania powłok bitumicznych, powłok malarskich, sadzy, porostów i glonów.

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Wydajność nie zależy tylko od klasy urządzenia.

Wydajność jest przede wszystkim rezultatem optymalnego dopasowania maszyny do zadania, któremu ma ona sprostać. Właśnie dlatego urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher, dostępne są w różnych klasach wydajności i w szerokiej gamie modeli. Tak by z łatwością można było idealnie dopasować urządzenie do indywidualnych wymagań.

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy upright HDS-U

Mobilne urządzenia czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji do okazjonalnego czyszczenia w różnych lokacjach. Łatwe w transporcie dzięki możliwości przewożenia w pozycji pionowej i poziomej, mieści się w samochodzie typu kombi.

Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:

Uprightklasse HDS-U

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy kompakt HDS-C

Urządzenia wysokociśnieniowe klasy kompakt wyróżniają się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Charakteryzują się wysoką skutecznością czyszczenia przy zachowaniu kompaktowej budowy.

Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:

Kompaktklasse HDS-C

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy średniej HDS-M

Wysoce trwałe i prawdziwie niezawodne urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody o wszechstronnym przeznaczeniu do codziennych, intensywnych prac.

Doskonale nadaje się do wykorzystania w następujących obszarach:

Mittelklasse HDS-M

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy super HDS-S

Urządzenia wysokociśnieniowe klasy super cechuje wyjątkowa skuteczność oraz wytrzymałość związana z pracą w uciążliwych warunkach. Przeznaczone są do szybkiego czyszczenia dużych i silnie zabrudzonych powierzchni.

Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:

Superklasse HDS-S

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy specjalnistycznej HDS-E

Urządzenia wysokociśnieniowe z elektrycznym podgrzewaniem wody wyznaczają standardy w oszczędnym wykorzystaniu energii. Przeznaczone są w szczególności do pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest szkodliwa lub zabroniona.

Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:

Spezialklasse HDS-E

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