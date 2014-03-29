Zalety czyszczenia gorącą wodą
Efektywne czyszczenie wysokim ciśnieniem i gorącą wodą. Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody oferują znaczące korzyści w zakresie kosztów eksploatacji, rezultatów czyszczenia i wpływu na środowisko naturalne. Gorąca woda pozwala efektywnie czyścić nawet uporczywe zabrudzenia. Urządzenia emitują przy tym niewielkie ilości spalin spełniając najwyższe europejskie normy, co pozytywnie wpływa na środowisko.
Przewaga dzięki wykorzystaniu gorącej wody.
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody może podnieść temperaturę wody od około 12°C do nawet 155°C. To pozwala na ograniczenie ciśnienia roboczego, czasu czyszczenia i ilości środka czyszczącego. Czyszczenie gorącą wodą ma wiele zalet i przynosi imponujące korzyści.
Lepsze rezultaty czyszczenia
Gorąca woda zmiękcza zabrudzenia dzięki czemu można je szybciej i łatwiej usunąć. W przemyśle spożywczym, białka i tłuszcze mogą być lepiej usuwane przy użyciu gorącej wody.
Mniejsze zużycie środków czyszczących
Gorąca woda pod wysokim ciśnieniem skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, żywice i inne uporczywe zabrudzenia. Pozwala to na ograniczenie zużycia lub całkowitą rezygnowację ze środka czyszczącego. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a jednoczesnie jest przyjazne dla środowiska.
Krótszy czas schnięcia
Powierzchnie umyte gorącą wodą nagrzewają się i dzięki temu również szybciej wysychają.
Mniej drobnoustrojów
Czyszczenie gorącą wodą znacznie zmniejsza ilość drobnoustrojów występujących na czyszczonej powierzchni. W większości przypadków użycie dodatkowego środka dezynfekującego nie jest konieczne.
Oszczędność czasu
Gorąca woda dużo szybciej usuwa zabrudzenia, a to przekłada się na nawet 35% oszczędność czasu. Oznacza to, że wszelkie prace czyszczące można prowadzić ekonomicznie i efektywnie.
Podsumowanie: Porównanie kosztów użytkowania urządzeń HDS i HD.
Koszt zakupu i użytkowania urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody (HDS) jest początkowo nieco wyższy z powodu obecności kotła grzewczego i związanego z tym zużycia energii. Korzystanie z gorącej wody zapewnia jednak nawet 35% oszczędność czasu i lepsze rezultaty czyszczenia. Ponadto, urządzenie HDS zazwyczaj eliminuje koszty związane z wykorzystywaniem środków czyszczących
Wyższa temperatura wody zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia.
Energia cieplna jest ważnym czynnikiem w procesie czyszczenia. Ciepło przyspiesza procesy chemiczne; wzrost temperatury o 10°C powoduje podwojenie szybkości reakcji. Wzrost o 20°C przyspiesza ją znacznie bardziej. Dzięki temu oleje, tłuszcz czy sadza szybciej się rozpuszczają i są łatwe do usunięcia. Wysoka temperatura skraca też czas schnięcia. W praktyce oznacza to, że wzrost temperatury wody może ograniczyć czas czyszczenia nawet o 35% i to przy znacznie lepszej efektywności usuwania zabrudzeń. Większość urządzeń HDS posiada zdolność wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem. Kombinacja pary i ciśnienia pozwala na usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Umożliwia to higieniczne czyszczenie bez stosowania środków czyszczących. Para wodna (o temperaturze 155°C) idealnie nadaje się do usuwania powłok bitumicznych, powłok malarskich, sadzy, porostów i glonów.
Wydajność nie zależy tylko od klasy urządzenia.
Wydajność jest przede wszystkim rezultatem optymalnego dopasowania maszyny do zadania, któremu ma ona sprostać. Właśnie dlatego urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher, dostępne są w różnych klasach wydajności i w szerokiej gamie modeli. Tak by z łatwością można było idealnie dopasować urządzenie do indywidualnych wymagań.
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy upright HDS-U
Mobilne urządzenia czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji do okazjonalnego czyszczenia w różnych lokacjach. Łatwe w transporcie dzięki możliwości przewożenia w pozycji pionowej i poziomej, mieści się w samochodzie typu kombi.
Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy kompakt HDS-C
Urządzenia wysokociśnieniowe klasy kompakt wyróżniają się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Charakteryzują się wysoką skutecznością czyszczenia przy zachowaniu kompaktowej budowy.
Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy średniej HDS-M
Wysoce trwałe i prawdziwie niezawodne urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody o wszechstronnym przeznaczeniu do codziennych, intensywnych prac.
Doskonale nadaje się do wykorzystania w następujących obszarach:
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy super HDS-S
Urządzenia wysokociśnieniowe klasy super cechuje wyjątkowa skuteczność oraz wytrzymałość związana z pracą w uciążliwych warunkach. Przeznaczone są do szybkiego czyszczenia dużych i silnie zabrudzonych powierzchni.
Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy specjalnistycznej HDS-E
Urządzenia wysokociśnieniowe z elektrycznym podgrzewaniem wody wyznaczają standardy w oszczędnym wykorzystaniu energii. Przeznaczone są w szczególności do pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest szkodliwa lub zabroniona.
Doskonale sprawdzają się w następujących gałęziach przemysłu:
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