Jest to kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów, które imponuje łatwą obsługą i wysoką wytrzymałością. Służy do prostego, dokładnego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę cylindra i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką trwałość. Automatyczny system redukcji ciśnienia chroni elementy, wydłuża żywotność i zmniejsza koszty napraw i konserwacji. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają znacznie szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych zakrętek.