Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic

Kompaktowe, wytrzymałe i proste urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 E EB+ Foam Classic. Zawiera mosiężną głowicę cylindra i wysokiej jakości akcesoria.

Jest to kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów, które imponuje łatwą obsługą i wysoką wytrzymałością. Służy do prostego, dokładnego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę cylindra i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką trwałość. Automatyczny system redukcji ciśnienia chroni elementy, wydłuża żywotność i zmniejsza koszty napraw i konserwacji. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają znacznie szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych zakrętek.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Wysokiej jakości akcesoria
Wysokiej jakości akcesoria
eco!Booster Lanca pianowa Classic Lanca ze stali nierdzewnej 600 mm
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Uchwyt do przechowywania dyszy. Zintegrowane wieszaki na przewody Uchwyt na lance.
Szybkozłączka EASY!Lock
  • Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
  • Szybka wymiana akcesoriów.
  • Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 200 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 110
Ciśnienie maksymalne (bar) 160
Moc przyłącza (kW) 2,2
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 036
Doprowadzenie wody 3/4″
Mobilność Mobilne urządzenie
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 18
Waga z opakowaniem (kg) 25,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 334 x 366 x 954

Zakres dostawy

  • eco!Booster
  • Lanca spryskująca: 600 mm
  • Lanca pianowa

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Zastosowania
  • Do czyszczenia pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
  • Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
  • Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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