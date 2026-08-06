Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic
Kompaktowe, wytrzymałe i proste w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 EX Plus Classic. Dodatkowo wyposażone w bęben na wąż wysokoćiśnieniowy i dysze rotacyjną.
HD 5/11 EX Plus Classic skupia się na trwałości, mobilności i wygodzie. Dzięki złączkom EASY!Lock, kompaktowej konstrukcji oraz możliwościom przechowywania akcesoriów oferuje wszystko czego potrzebujesz. Urządzenie przeznaczone jest do prostego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę pompy oraz lance ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. System redukcji ciśnienia chroni elementy oraz wydłuża żywotność komponentów. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Urządzenie wyposażone jest również w manualny bęben na wąż wysokociśnieniowy oraz dyszę rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych połączeń.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Wysokiej jakości akcesoriaProfesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|200 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|110
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|160
|Moc przyłącza (kW)
|2,2
|Rozmiar dyszy
|036
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|21
|Waga z opakowaniem (kg)
|26,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- Dysza rotacyjna
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.