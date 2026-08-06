Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic

Kompaktowe, wytrzymałe i proste w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 EX Plus Classic. Dodatkowo wyposażone w bęben na wąż wysokoćiśnieniowy i dysze rotacyjną.

HD 5/11 EX Plus Classic skupia się na trwałości, mobilności i wygodzie. Dzięki złączkom EASY!Lock, kompaktowej konstrukcji oraz możliwościom przechowywania akcesoriów oferuje wszystko czego potrzebujesz. Urządzenie przeznaczone jest do prostego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę pompy oraz lance ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. System redukcji ciśnienia chroni elementy oraz wydłuża żywotność komponentów. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Urządzenie wyposażone jest również w manualny bęben na wąż wysokociśnieniowy oraz dyszę rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych połączeń.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic: Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic: Wysokiej jakości akcesoria
Wysokiej jakości akcesoria
Profesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic: Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
  • Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
  • Szybka wymiana akcesoriów.
  • Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 200 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 110
Ciśnienie maksymalne (bar) 160
Moc przyłącza (kW) 2,2
Rozmiar dyszy 036
Doprowadzenie wody 3/4″
Mobilność Mobilne urządzenie
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 21
Waga z opakowaniem (kg) 26,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 334 x 366 x 954

Zakres dostawy

  • Dysza rotacyjna
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 EX Plus Classic

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
  • Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
  • Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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