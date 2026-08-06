Ta myjka wysokociśnieniowa to kompaktowe urządzenie z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów, która zachwyca łatwością obsługi i wysoką wytrzymałością. Służy do prostego i dokładnego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Jest wyposażona w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką trwałość. Automatyczny system redukcji ciśnienia chroni podzespoły, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty napraw i konserwacji. Zintegrowana stacja dokująca Home Base umożliwia wygodne przechowywanie dysz. Ten kompleksowy zestaw uzupełniają szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają znacznie szybszą obsługę w porównaniu z tradycyjnymi zakrętkami.