Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 E Classic
Kompaktowe, wytrzymałe i proste urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/13 E Classic. Wyposażone w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości akcesoria.
Ta myjka wysokociśnieniowa to kompaktowe urządzenie z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów, która zachwyca łatwością obsługi i wysoką wytrzymałością. Służy do prostego i dokładnego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Jest wyposażona w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką trwałość. Automatyczny system redukcji ciśnienia chroni podzespoły, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty napraw i konserwacji. Zintegrowana stacja dokująca Home Base umożliwia wygodne przechowywanie dysz. Ten kompleksowy zestaw uzupełniają szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają znacznie szybszą obsługę w porównaniu z tradycyjnymi zakrętkami.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Wysokiej jakości akcesoriaLanca ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Zintegrowane wieszaki na przewody Uchwyt na lance.
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|130
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|170
|Moc przyłącza (kW)
|2,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|034
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|18,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|27,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- Dysza power
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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