HD 5/13 EX Plus Classic+FR to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. Umożliwia łatwe, dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Maszyna jest wyposażona w mosiężną głowicę cylindra i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, które zapewniają niską podatność na zużycie i wysoką wytrzymałość. Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy i wydłuża okres eksploatacji. Inne praktyczne zalety obejmują bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża oraz zintegrowaną platformę Home Base do przechowywania dyszy. Za pomocą dyszy obrotowej można usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. W porównaniu do konwencjonalnych zakrętek szybkozłączki EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, a tym samym zachowują stabilność i trwałość.