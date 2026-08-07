Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe jest solidne i kompaktowe. Ma prostą konstrukcję i zawiera mosiężną głowicę cylindra, dyszę obrotową i bęben na wąż.
HD 5/13 EX Plus Classic+FR to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. Umożliwia łatwe, dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Maszyna jest wyposażona w mosiężną głowicę cylindra i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, które zapewniają niską podatność na zużycie i wysoką wytrzymałość. Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy i wydłuża okres eksploatacji. Inne praktyczne zalety obejmują bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża oraz zintegrowaną platformę Home Base do przechowywania dyszy. Za pomocą dyszy obrotowej można usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. W porównaniu do konwencjonalnych zakrętek szybkozłączki EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, a tym samym zachowują stabilność i trwałość.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Wysokiej jakości akcesoriaProfesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|130
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|170
|Moc przyłącza (kW)
|2,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|034
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Waga bez akcesoriów (kg)
|21
|Waga z opakowaniem (kg)
|30,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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