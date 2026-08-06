Urządzenia przeznaczone do krótkich prac czyszczących w warsztatach samochodowych i naprawczych, rzemiośle, handlu oraz małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych. Polecane także małym firmom sprzątającym i usługowym. Charakteryzują się kompaktową, trwałą i wyjątkowo mobilną budową. Pozwalają na szybkie i skuteczne mycie pojazdów, elewacji, kostki, basenów, maszyn rolniczych oraz innych wodoodpornych powierzchni. W wyposażeniu dysza Power oraz dodatkowo dysza rotacyjna. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.