Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 P Plus
Lekkie urządzenie wysokociśnieniowe wymagające minimalnej przestrzeni roboczej – to najlepsze cechy do zastosowań mobilnych. Z automatycznym systemem redukcji ciśnienia.
Urządzenia przeznaczone do krótkich prac czyszczących w warsztatach samochodowych i naprawczych, rzemiośle, handlu oraz małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych. Polecane także małym firmom sprzątającym i usługowym. Charakteryzują się kompaktową, trwałą i wyjątkowo mobilną budową. Pozwalają na szybkie i skuteczne mycie pojazdów, elewacji, kostki, basenów, maszyn rolniczych oraz innych wodoodpornych powierzchni. W wyposażeniu dysza Power oraz dodatkowo dysza rotacyjna. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!LockPraca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Doskonała mobilnośćZintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport. Niska waga i kompaktowy design.
ElastycznośćMożliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania. Duża stabilność przy pracy w pionie.
Jakość
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|490
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|110 / 11
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|160 / 16
|Moc przyłącza (kW)
|2,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|20,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|23
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|351 x 312 x 904
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie fasad
- Place budowy
- Czyszczenie ścian i podłogi
- Tereny zewnętrzne
- Mycie samochodów
- Maszyny i inne urządzenia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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