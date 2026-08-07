Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400

Najbardziej kompaktowe i najlżejsze urządzenie wysokociśnieniowe do profesjonalnych zastosowań. Charakeryzuje się trwałą, solidną konstrukcją i doskonałymi parametrami pracy.

Urządzenie pracuje w pozycji pionowej i poziomej. Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom może być stosowane w miejscach, gdzie nie są w stanie dotrzeć większe urządzenia. Automatyczny system redukuje ciśnienie i wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Wysokiej jakości głowica pompy wykonana jest z mosiądzu. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400: Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400: Doskonała mobilność
Doskonała mobilność
Zintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport. Minimalna waga i kompaktowa konstrukcja
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400: Elastyczność
Elastyczność
Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania. Maksymalna stabilność w przypadku pracy urządzenia w pozycji pionowej
Wytrzymała konstrukcja
  • Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Połączenia śrubowe (M 18 x 1,5) umożliwiające przechowywanie przystawki FR na urządzeniu.
  • Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
  • Praktyczne zwijanie przewodu zasilającego na uchwycie do przenoszenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 130 / 13
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 170 / 17
Moc przyłącza (kW) 2,3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 21,1
Waga z opakowaniem (kg) 23,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 351 x 312 x 904

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 400
Akcesoria
Środki czyszczące
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