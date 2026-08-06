Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.

Urządzenia o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody (nawet do 2500 l/h) szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem i pompę z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Pistolet EASY!Force Advanced, w który wyposażone jest urządzenie to wyjątkowo mocna i trwała konstrukcja, gwarantująca długą żywotność pistoletu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporny na działanie słonej wody. Główną zaletę stanowią minimalne straty ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2500 l/h. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. HD 25/15-4 Cage Plus posiada Softstart – układ łagodnego rozruchu zabezpieczający układ elektryczny przed gwałtownymi udarami prądu. W standardzie pistolet EASY!Force przemysłowy, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus: Mocna rama
Mocna rama
Wytrzymała, wszechstronna rama rurowa. Ze zintegrowanym zawiesiem przeładunkowym i schowkiem na akcesoria. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus: Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia. Zabezpieczenie przed dwufazowym zwarciem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus: Do najtrudniejszych prac
Do najtrudniejszych prac
Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia. Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
Solidne i wytrzymałe urządzenie
  • Duży wał korbowy i korbowody z wytrzymałymi łożyskami.
  • Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 2500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 190 / 19
Moc przyłącza (kW) 13
Kabel zasilający (m) 5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 120
Waga z opakowaniem (kg) 129
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 957 x 686 x 1080

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna
  • Lanca wysokociśnieniowa
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 25/15-4 Cage Plus

Wideo

Zastosowania
  • Intensywne czyszczenie wysokociśnieniowe w rolnictwie i budownictwie
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