Urządzenia o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody (nawet do 2500 l/h) szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem i pompę z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Pistolet EASY!Force Advanced, w który wyposażone jest urządzenie to wyjątkowo mocna i trwała konstrukcja, gwarantująca długą żywotność pistoletu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporny na działanie słonej wody. Główną zaletę stanowią minimalne straty ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2500 l/h. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. HD 25/15-4 Cage Plus posiada Softstart – układ łagodnego rozruchu zabezpieczający układ elektryczny przed gwałtownymi udarami prądu. W standardzie pistolet EASY!Force przemysłowy, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna.