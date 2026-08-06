Urządzenie wysokociśnieniowe nez podgrzewania wody HD 7/17 M Portable jest wyposażone w 3-tłokową pompę osiową, która generuje ciśnienie do 170 barów z maksymalnym wydatkiem wody wynoszącym 700 l/h. Poręczne i przenośne urządzenie nadające się do pracy w pionie i w poziomie wyposażone jest w gumowe nóżki, które zapobiegają przenoszeniu wibracji na rusztowanie podczas pracy. Automatyczna redukcja ciśnienia gwarantuje długą żywotność podzespołów wysokociśnieniowych, a solidna obudowa niezawodnie chroni silnik i instalację elektryczną przed rozbryzgami wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force umożliwia wygodną pracę. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów, bez utraty wytrzymałości i trwałości.