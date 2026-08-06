Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/17 M Portable
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody o ciśnieniu 170 barów i wydatku wody 700 l/h, idealny dla firm malarskich i utrzymujących czystość fasad.
Urządzenie wysokociśnieniowe nez podgrzewania wody HD 7/17 M Portable jest wyposażone w 3-tłokową pompę osiową, która generuje ciśnienie do 170 barów z maksymalnym wydatkiem wody wynoszącym 700 l/h. Poręczne i przenośne urządzenie nadające się do pracy w pionie i w poziomie wyposażone jest w gumowe nóżki, które zapobiegają przenoszeniu wibracji na rusztowanie podczas pracy. Automatyczna redukcja ciśnienia gwarantuje długą żywotność podzespołów wysokociśnieniowych, a solidna obudowa niezawodnie chroni silnik i instalację elektryczną przed rozbryzgami wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force umożliwia wygodną pracę. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów, bez utraty wytrzymałości i trwałości.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMocna, malowana proszkowo stalowa rama. Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu. Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Łatwość serwisowaniaŁatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|170 / 17
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Moc przyłącza (kW)
|4,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|30,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|34
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|587 x 320 x 430
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.