Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe charakteryzujące się solidną konstrukcją i wysokiej jakości podzespołami. Wszechstronne w użyciu, to urządzenie klasy średniej doskonale nadaje się do czyszczenia pojazdów, zakładów produkcyjnych i maszyn rolniczych. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją ssania obsługuje temperatury wody do 60 °C i umożliwia regulację ilości wody oraz ciśnienia roboczego. Wolnoobrotowy silnik 4-biegunowy zmniejsza zużycie pompy, która jest dodatkowo chroniona przez zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne podzespoły są łatwo dostępne dzięki modułowej konstrukcji, która upraszcza konserwację. Przemyślaną konstrukcję uzupełniają złącza EASY!Lock umożliwiające szybką wymianę akcesoriów i sprytne możliwości przechowywania.