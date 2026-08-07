Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
Do codziennego użytku komercyjnego: wytrzymałe i zwrotne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Cage Anniversary Edition w kolorze czarnym z 3-tłokową pompą osiową i ramą z rur stalowych.
Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD 6/15 M Cage Anniversary Edition w kolorze czarnym poradzi sobie w każdej sytuacji w trudnych, codziennych zastosowaniach komercyjnych, niezależnie od tego, czy jest używana pionowo czy poziomo. Zwrotna, bardzo wytrzymała i zasilana 3-fazowo maszyna jest wyposażona w nową 3-tłokową pompę osiową z mosiężną głowicą cylindra, która zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną nawet o 20 procent. W celu ochrony wszystkich elementów wysokociśnieniowych urządzenie wyposażono w automatyczny reduktor ciśnienia, a dla samej pompy zainstalowano dodatkowy filtr wody. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwym serwisowaniu i jest wyposażone w malowaną proszkowo stalową ramę rurową, która zapewnia, że urządzenie wysokociśnieniowe może być używane nawet w najtrudniejszych zastosowaniach bez uszkodzeń. Inne standardowe wyposażenie obejmuje nasz innowacyjny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają obsługę pięciokrotnie szybszą niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych. Zakres dostawy edycji rocznicowej obejmuje dyszę eco!Booster i lancę spryskującą o długości 600 milimetrów.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie
- Mocna, malowana proszkowo stalowa rama.
- Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu.
- Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Wysokiej jakości wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Elastyczność zastosowań
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|560
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|225 / 25
|Moc przyłącza (kW)
|3,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|033
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga z akcesoriami (kg)
|34,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|38,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 460 x 970
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 600 mm
- Dysza power
- eco!Booster
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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