Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD 6/15 M Cage Anniversary Edition w kolorze czarnym poradzi sobie w każdej sytuacji w trudnych, codziennych zastosowaniach komercyjnych, niezależnie od tego, czy jest używana pionowo czy poziomo. Zwrotna, bardzo wytrzymała i zasilana 3-fazowo maszyna jest wyposażona w nową 3-tłokową pompę osiową z mosiężną głowicą cylindra, która zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną nawet o 20 procent. W celu ochrony wszystkich elementów wysokociśnieniowych urządzenie wyposażono w automatyczny reduktor ciśnienia, a dla samej pompy zainstalowano dodatkowy filtr wody. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwym serwisowaniu i jest wyposażone w malowaną proszkowo stalową ramę rurową, która zapewnia, że urządzenie wysokociśnieniowe może być używane nawet w najtrudniejszych zastosowaniach bez uszkodzeń. Inne standardowe wyposażenie obejmuje nasz innowacyjny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają obsługę pięciokrotnie szybszą niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych. Zakres dostawy edycji rocznicowej obejmuje dyszę eco!Booster i lancę spryskującą o długości 600 milimetrów.