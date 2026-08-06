Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M zasilane prądem zmiennym z 3-tłokową pompą osiową. Kompaktowe, niezawodne urządzenie o wysokiej wydajności czyszczenia i efektywności energetycznej do codziennego użytku.

Nasze mobilne, urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD 6/15 M jest standardowo wyposażone w liczne innowacyjne funkcje zapewniające bezpieczną i komfortową pracę. Automatyczna funkcja redukcji ciśnienia chroni na przykład elementy wysokociśnieniowe przed obciążeniami w trybie gotowości, podczas gdy innowacyjny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytu do zera, a szybkozłącza EASY!Lock umożliwiają obsługę pięciokrotnie szybszą niż konwencjonalne połączenia śrubowe, bez uszczerbku dla solidności i trwałości. Urządzenie jest przystosowane do pracy w pozycji pionowej lub poziomej, dzięki czemu oferuje wysoką elastyczność użytkowania. Wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa moc czyszczenia i wydajność energetyczną o około 20%. Wyrafinowaną koncepcję modelu HD 6/15 M uzupełniają liczne opcje chowania i przechowywania akcesoriów w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo podczas transportu oraz bardzo przyjazna w obsłudze konstrukcja urządzenia.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control: Elastyczność zastosowań
Elastyczność zastosowań
Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej. Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3,1
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 29,1
Waga z opakowaniem (kg) 32,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 700

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Edition Power Control

Wideo

Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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