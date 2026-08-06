Nasze mobilne, urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody HD 6/15 M jest standardowo wyposażone w liczne innowacyjne funkcje zapewniające bezpieczną i komfortową pracę. Automatyczna funkcja redukcji ciśnienia chroni na przykład elementy wysokociśnieniowe przed obciążeniami w trybie gotowości, podczas gdy innowacyjny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytu do zera, a szybkozłącza EASY!Lock umożliwiają obsługę pięciokrotnie szybszą niż konwencjonalne połączenia śrubowe, bez uszczerbku dla solidności i trwałości. Urządzenie jest przystosowane do pracy w pozycji pionowej lub poziomej, dzięki czemu oferuje wysoką elastyczność użytkowania. Wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa moc czyszczenia i wydajność energetyczną o około 20%. Wyrafinowaną koncepcję modelu HD 6/15 M uzupełniają liczne opcje chowania i przechowywania akcesoriów w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo podczas transportu oraz bardzo przyjazna w obsłudze konstrukcja urządzenia.