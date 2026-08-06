Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.

Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power i dyszę rotacyjną.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus: Elastyczność zastosowań
Elastyczność zastosowań
Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej. Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3,1
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 30
Waga z opakowaniem (kg) 33,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 700

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Plus

Wideo

Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
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