Podczas przygotowywania powłok malarskich na budynkach i ogólnie podczas czyszczenia elewacji obowiązują szczególne przepisy dotyczące pracy na rusztowaniach. Bezpieczeństwo użytkownika jest najwyższym priorytetem, ale nie można zapomnieć o obsłudze i wydajności urządzenia. Nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Portable bez podgrzewania wody z 3-tłokową pompą osiową o ciśnieniu roboczym do 150 barów i przepływie wody 600 l/h spełnia wszystkie te wymagania i nadaje się zarówno do pracy stacjonarnej, jak i horyzontalnej. Poręczne i przenośne, zamontowane na gumowych nóżkach, które tłumią wibracje przenoszone na rusztowanie i zapobiegają spontanicznym ruchom. Aby chronić maszynę, silnik i układ elektryczny znajdują się w obudowie zabezpieczonej przed skutkami zachlapania, a automatyczna redukcja ciśnienia gwarantuje długą żywotność elementów wysokociśnieniowych. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force umożliwia wygodną pracę. Wykorzystuje on siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego w celu obniżenia potrzebnej siły uchwytu do zera. Szybkozłącza EASY!Lock umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości.