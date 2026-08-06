Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Nasze poręczne i przenośne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Portable bez podgrzewania wody o ciśnieniu roboczym 150 barów i przepływie wody 600 l/h opracowano specjalnie dla malarzy i osób zajmujących się czyszczeniem elewacji.
Podczas przygotowywania powłok malarskich na budynkach i ogólnie podczas czyszczenia elewacji obowiązują szczególne przepisy dotyczące pracy na rusztowaniach. Bezpieczeństwo użytkownika jest najwyższym priorytetem, ale nie można zapomnieć o obsłudze i wydajności urządzenia. Nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Portable bez podgrzewania wody z 3-tłokową pompą osiową o ciśnieniu roboczym do 150 barów i przepływie wody 600 l/h spełnia wszystkie te wymagania i nadaje się zarówno do pracy stacjonarnej, jak i horyzontalnej. Poręczne i przenośne, zamontowane na gumowych nóżkach, które tłumią wibracje przenoszone na rusztowanie i zapobiegają spontanicznym ruchom. Aby chronić maszynę, silnik i układ elektryczny znajdują się w obudowie zabezpieczonej przed skutkami zachlapania, a automatyczna redukcja ciśnienia gwarantuje długą żywotność elementów wysokociśnieniowych. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force umożliwia wygodną pracę. Wykorzystuje on siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego w celu obniżenia potrzebnej siły uchwytu do zera. Szybkozłącza EASY!Lock umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMocna, malowana proszkowo stalowa rama. Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu. Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Łatwość serwisowaniaŁatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|560
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Moc przyłącza (kW)
|3,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|28,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|32
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|587 x 320 x 430
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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