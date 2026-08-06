Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable

Nasze poręczne i przenośne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Portable bez podgrzewania wody o ciśnieniu roboczym 150 barów i przepływie wody 600 l/h opracowano specjalnie dla malarzy i osób zajmujących się czyszczeniem elewacji.

Podczas przygotowywania powłok malarskich na budynkach i ogólnie podczas czyszczenia elewacji obowiązują szczególne przepisy dotyczące pracy na rusztowaniach. Bezpieczeństwo użytkownika jest najwyższym priorytetem, ale nie można zapomnieć o obsłudze i wydajności urządzenia. Nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M Portable bez podgrzewania wody z 3-tłokową pompą osiową o ciśnieniu roboczym do 150 barów i przepływie wody 600 l/h spełnia wszystkie te wymagania i nadaje się zarówno do pracy stacjonarnej, jak i horyzontalnej. Poręczne i przenośne, zamontowane na gumowych nóżkach, które tłumią wibracje przenoszone na rusztowanie i zapobiegają spontanicznym ruchom. Aby chronić maszynę, silnik i układ elektryczny znajdują się w obudowie zabezpieczonej przed skutkami zachlapania, a automatyczna redukcja ciśnienia gwarantuje długą żywotność elementów wysokociśnieniowych. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force umożliwia wygodną pracę. Wykorzystuje on siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego w celu obniżenia potrzebnej siły uchwytu do zera. Szybkozłącza EASY!Lock umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu. Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable: Łatwość serwisowania
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3,1
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 28,4
Waga z opakowaniem (kg) 32
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 587 x 320 x 430

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 M Portable
Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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