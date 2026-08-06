Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.

Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power, dyszę rotacyjną i bęben na wąż.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus: Elastyczność zastosowań
Elastyczność zastosowań
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
Łatwość serwisowania
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
Oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3,1
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 31,8
Waga z opakowaniem (kg) 35,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 966

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus

Wideo

Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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