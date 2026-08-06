Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MX Plus
Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.
Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power, dyszę rotacyjną i bęben na wąż.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenie
Elastyczność zastosowań
Wysoka mobilność
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
Łatwość serwisowania
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
Oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|560
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Moc przyłącza (kW)
|3,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|31,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 966
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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