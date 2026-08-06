Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej z automatycznym bębnem na wąż charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i jest wygodna w transportowaniu.
Niezawodne i solidne, łatwe w użyciu urządzenie w klasie średniej nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu użytkownik może wybrać optymalny do aplikacji tryb pracy. Na urządzeniu można przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. 15-metrowy, elastyczny wąż wysokociśnieniowego zapewnia łatwą obsługę. Funkcja ANTI!Twist, czyli złącze obrotowe zintegrowane w złączce śrubowej węża wysokociśnieniowego zabezpiecza wąż przed splątaniem. Dodatkowa stopa poprawia stabilność urządzenia podczas pracy w pionie. W wyposażeniu m.in. pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock, dysza Power, dysza rotacyjna oraz automatyczny bęben na wąż.
Cechy i zalety
Sprężynowy, automatyczny bęben na wąż
- Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
- Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
- Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
- Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
- Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Wysokiej jakości wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Wysoka mobilność
- Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
- Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
- Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Elastyczność zastosowań
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|560
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Moc przyłącza (kW)
|3,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|35,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|39
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 966
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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