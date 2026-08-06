Niezawodne i solidne, łatwe w użyciu urządzenie w klasie średniej nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu użytkownik może wybrać optymalny do aplikacji tryb pracy. Na urządzeniu można przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. 15-metrowy, elastyczny wąż wysokociśnieniowego zapewnia łatwą obsługę. Funkcja ANTI!Twist, czyli złącze obrotowe zintegrowane w złączce śrubowej węża wysokociśnieniowego zabezpiecza wąż przed splątaniem. Dodatkowa stopa poprawia stabilność urządzenia podczas pracy w pionie. W wyposażeniu m.in. pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock, dysza Power, dysza rotacyjna oraz automatyczny bęben na wąż.