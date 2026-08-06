Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej z automatycznym bębnem na wąż charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i jest wygodna w transportowaniu.

Niezawodne i solidne, łatwe w użyciu urządzenie w klasie średniej nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu użytkownik może wybrać optymalny do aplikacji tryb pracy. Na urządzeniu można przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. 15-metrowy, elastyczny wąż wysokociśnieniowego zapewnia łatwą obsługę. Funkcja ANTI!Twist, czyli złącze obrotowe zintegrowane w złączce śrubowej węża wysokociśnieniowego zabezpiecza wąż przed splątaniem. Dodatkowa stopa poprawia stabilność urządzenia podczas pracy w pionie. W wyposażeniu m.in. pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock, dysza Power, dysza rotacyjna oraz automatyczny bęben na wąż.

Cechy i zalety
Sprężynowy, automatyczny bęben na wąż
  • Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
  • Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
  • Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
  • Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
  • Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Wysokiej jakości wyposażenie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.
  • Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Wysoka mobilność
  • Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
  • Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
  • Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Elastyczność zastosowań
  • Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
  • Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3,1
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 35,1
Waga z opakowaniem (kg) 39
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 966

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • ANTI!Twist
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 MXA Plus

Wideo

Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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