Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 MXA Plus
Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej z automatycznym bębnem na wąż charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i jest wygodna w transportowaniu.
Nasze kompaktowe, mobilne, urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/16-4 MX bez podgrzewania wody z 4-biegunowym wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym imponuje szeroką gamą wyposażenia, przyjazną konstrukcją na potrzeby serwisowania i wysoką elastycznością użytkowania. Zintegrowany bęben na wąż ułatwia obsługę węża wysokociśnieniowego, a nowo opracowana solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną o imponujące 20%, zapewniając jednocześnie długą żywotność. Wysokiej jakości podzespoły są chronione przez automatyczną funkcję redukcji ciśnienia i duży filtr wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytania do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości, to innowacyjne rozwiązania, które zapewniają pracę bez zmęczenia i oszczędzają czas montażu i demontażu. Dzięki sprytnym rozwiązaniom akcesoria, aż po opcjonalną lancę pianową, można przechowywać bezpośrednio na urządzeniu w celu bezpiecznego transportu.
Cechy i zalety
Sprężynowy, automatyczny bęben na wąż
- Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
- Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
- Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
- Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
- Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Wysokiej jakości wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Wysoka mobilność
- Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
- Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
- Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Elastyczność zastosowań
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|600
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|do 60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|160 / 16
|Ciśnienie maksymalne ( )
|240 / 24
|Moc przyłącza (kW)
|3,3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|43,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|47
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 966
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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