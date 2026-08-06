Nasze kompaktowe, mobilne, urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/16-4 MX bez podgrzewania wody z 4-biegunowym wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym imponuje szeroką gamą wyposażenia, przyjazną konstrukcją na potrzeby serwisowania i wysoką elastycznością użytkowania. Zintegrowany bęben na wąż ułatwia obsługę węża wysokociśnieniowego, a nowo opracowana solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną o imponujące 20%, zapewniając jednocześnie długą żywotność. Wysokiej jakości podzespoły są chronione przez automatyczną funkcję redukcji ciśnienia i duży filtr wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytania do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości, to innowacyjne rozwiązania, które zapewniają pracę bez zmęczenia i oszczędzają czas montażu i demontażu. Dzięki sprytnym rozwiązaniom akcesoria, aż po opcjonalną lancę pianową, można przechowywać bezpośrednio na urządzeniu w celu bezpiecznego transportu.