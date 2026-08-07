Dziewięćdziesiąt lat Kärcher: urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/16-4 MX Plus Anniversary Edition bez podgrzewania wody w kolorze czarnym z 4-biegunowym, niskoobrotowym silnikiem trójfazowym imponuje szerokim zakresem funkcji, przyjazną dla serwisu konstrukcją i dużą elastycznością. Zintegrowany bęben na wąż ułatwia obsługę węża wysokociśnieniowego, a nowo opracowana solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną o imponujące 20%, zapewniając jednocześnie długą żywotność. Wysokiej jakości podzespoły są chronione przez automatyczną funkcję redukcji ciśnienia i duży filtr wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytania do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości, to innowacyjne rozwiązania, które zapewniają pracę bez zmęczenia i oszczędzają czas montażu i demontażu. Akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu. Edycja jubileuszowa obejmuje dyszę obrotową, lancę spryskującą 840 mm i środek do czyszczenia powierzchni FR Classic.