Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Dzięki doskonałym parametrom wydajności (700 l/h przy 160 barach) i wygodnemu bębnowi na wąż, urządzenie HD 7/16-4 MX Plus Anniversary Edition w kolorze czarnym wyróżnia się w codziennych zastosowaniach komercyjnych.
Dziewięćdziesiąt lat Kärcher: urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/16-4 MX Plus Anniversary Edition bez podgrzewania wody w kolorze czarnym z 4-biegunowym, niskoobrotowym silnikiem trójfazowym imponuje szerokim zakresem funkcji, przyjazną dla serwisu konstrukcją i dużą elastycznością. Zintegrowany bęben na wąż ułatwia obsługę węża wysokociśnieniowego, a nowo opracowana solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindra zwiększa wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną o imponujące 20%, zapewniając jednocześnie długą żywotność. Wysokiej jakości podzespoły są chronione przez automatyczną funkcję redukcji ciśnienia i duży filtr wody. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować siłę chwytania do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybszą obsługę niż konwencjonalne połączenia śrubowe bez uszczerbku dla solidności i trwałości, to innowacyjne rozwiązania, które zapewniają pracę bez zmęczenia i oszczędzają czas montażu i demontażu. Akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu. Edycja jubileuszowa obejmuje dyszę obrotową, lancę spryskującą 840 mm i środek do czyszczenia powierzchni FR Classic.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Elastyczność zastosowańZaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej. Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Wysoka mobilnośćUchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Zintegrowany bęben na wąż
- Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
- Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
- Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
- Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
- Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|350 - 700
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|240 / 24
|Moc przyłącza (kW)
|4,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga z akcesoriami (kg)
|42,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|47,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 966
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Servo Control
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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