Limitowana edycja czarnej urządzenia wysokociśnieniowego HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, to kompaktowe, wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym. Zrównoważona konstrukcja, która zawiera 30% materiałów pochodzących z recyklingu, spełnia najwyższe standardy ekologiczne i chroni cenne zasoby. Wolne od EPS, przyjazne dla środowiska opakowanie – wykonane z tektury falistej o strukturze plastra miodu – zapewnia solidną amortyzację, a dzięki powłoce ze skrobi grochowej chroni przed zarysowaniami. Automatyczny zwijacz węża z napędem sprężynowym upraszcza obsługę, skraca czas konfiguracji i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Chowany uchwyt do pchania i zintegrowane możliwości przechowywania zapewniają łatwość przenoszenia i kompaktowe przechowywanie. Mocna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindrów i automatycznym zaworem bezpieczeństwa zapewnia długą żywotność. Akcesoria obejmują 1 litr środka RM 82N z lancą pianową, oświetlenie LED dyszy i eco!Booster. Zintegrowany uchwyt EASY!Lock TR20 zapewnia miejsce na akcesoria. Bezpośredni dostęp do pompy i skrzynki elektrycznej ułatwia konserwację i serwisowanie.