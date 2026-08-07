Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further to limitowana czarna edycja urządzenia wysokociśnieniowego bez podgrzewania wody, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: eco!Booster.
Limitowana edycja czarnej urządzenia wysokociśnieniowego HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, to kompaktowe, wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym. Zrównoważona konstrukcja, która zawiera 30% materiałów pochodzących z recyklingu, spełnia najwyższe standardy ekologiczne i chroni cenne zasoby. Wolne od EPS, przyjazne dla środowiska opakowanie – wykonane z tektury falistej o strukturze plastra miodu – zapewnia solidną amortyzację, a dzięki powłoce ze skrobi grochowej chroni przed zarysowaniami. Automatyczny zwijacz węża z napędem sprężynowym upraszcza obsługę, skraca czas konfiguracji i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Chowany uchwyt do pchania i zintegrowane możliwości przechowywania zapewniają łatwość przenoszenia i kompaktowe przechowywanie. Mocna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindrów i automatycznym zaworem bezpieczeństwa zapewnia długą żywotność. Akcesoria obejmują 1 litr środka RM 82N z lancą pianową, oświetlenie LED dyszy i eco!Booster. Zintegrowany uchwyt EASY!Lock TR20 zapewnia miejsce na akcesoria. Bezpośredni dostęp do pompy i skrzynki elektrycznej ułatwia konserwację i serwisowanie.
Cechy i zalety
Automatyczny, sprężynowy zwijacz do wężaWygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Wysokiej jakości akcesoria1 litr detergentu RM 82N i lanca pianowa. eco!Booster do szybkiego i delikatnego czyszczenia. Oświetlenie dyszy dla słabych warunków oświetleniowych.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Opakowanie bez EPS: zapewnia solidne, przyjazne dla środowiska zabezpieczenie dzięki tekturze falistej o strukturze plastra miodu i chroni wrażliwe powierzchnie dzięki odpornej na zarysowania powłoce wykonanej ze skrobi grochowej. eco!Booster zwiększa wydajność czyszczenia, jednocześnie oszczędzając wodę i energię.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Bezpośredni i przyjazny dla użytkownika dostęp do pompy.
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
Wysoka mobilność
- Kompaktowe urządzenie o zmniejszonych wymaganiach przestrzennych dzięki uchwytowi do pchania, który można schować za naciśnięciem przycisku.
- Łatwe przechowywanie w pojazdach serwisowych.
- Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|380 - 760
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Moc przyłącza (kW)
|4,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga z akcesoriami (kg)
|49,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|53,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- eco!Booster
- Servo Control
- Szybkozłącze
- Lanca pianowa
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.