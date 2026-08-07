Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further to limitowana czarna edycja urządzenia wysokociśnieniowego bez podgrzewania wody, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: eco!Booster.

Limitowana edycja czarnej urządzenia wysokociśnieniowego HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, to kompaktowe, wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym. Zrównoważona konstrukcja, która zawiera 30% materiałów pochodzących z recyklingu, spełnia najwyższe standardy ekologiczne i chroni cenne zasoby. Wolne od EPS, przyjazne dla środowiska opakowanie – wykonane z tektury falistej o strukturze plastra miodu – zapewnia solidną amortyzację, a dzięki powłoce ze skrobi grochowej chroni przed zarysowaniami. Automatyczny zwijacz węża z napędem sprężynowym upraszcza obsługę, skraca czas konfiguracji i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Chowany uchwyt do pchania i zintegrowane możliwości przechowywania zapewniają łatwość przenoszenia i kompaktowe przechowywanie. Mocna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindrów i automatycznym zaworem bezpieczeństwa zapewnia długą żywotność. Akcesoria obejmują 1 litr środka RM 82N z lancą pianową, oświetlenie LED dyszy i eco!Booster. Zintegrowany uchwyt EASY!Lock TR20 zapewnia miejsce na akcesoria. Bezpośredni dostęp do pompy i skrzynki elektrycznej ułatwia konserwację i serwisowanie.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Automatyczny, sprężynowy zwijacz do węża
Automatyczny, sprężynowy zwijacz do węża
Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Wysokiej jakości akcesoria
Wysokiej jakości akcesoria
1 litr detergentu RM 82N i lanca pianowa. eco!Booster do szybkiego i delikatnego czyszczenia. Oświetlenie dyszy dla słabych warunków oświetleniowych.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Opakowanie bez EPS: zapewnia solidne, przyjazne dla środowiska zabezpieczenie dzięki tekturze falistej o strukturze plastra miodu i chroni wrażliwe powierzchnie dzięki odpornej na zarysowania powłoce wykonanej ze skrobi grochowej. eco!Booster zwiększa wydajność czyszczenia, jednocześnie oszczędzając wodę i energię.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Bezpośredni i przyjazny dla użytkownika dostęp do pompy.
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
Wysoka mobilność
  • Kompaktowe urządzenie o zmniejszonych wymaganiach przestrzennych dzięki uchwytowi do pchania, który można schować za naciśnięciem przycisku.
  • Łatwe przechowywanie w pojazdach serwisowych.
  • Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 380 - 760
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Moc przyłącza (kW) 4,6
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor czarny
Waga z akcesoriami (kg) 49,3
Waga z opakowaniem (kg) 53,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 966

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna
  • eco!Booster
  • Servo Control
  • Szybkozłącze
  • Lanca pianowa

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Elastyczny
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • ANTI!Twist
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Zastosowania
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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